Алекс Колев изригна с голово шоу и асистенция в Китай

5 Октомври, 2025 09:14 545 0

Нантун Чжъюн разгроми Чиндао Ред Лайънс

Алекс Колев изригна с голово шоу и асистенция в Китай - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският нападател Алекс Колев се превърна в истински герой за своя Нантун Чжъюн, след като изигра блестящ мач и остави ярка следа в 25-ия кръг на китайската Лига 1. В среща, завършила с впечатляващото 7:1 срещу аутсайдера Чиндао Ред Лайънс, Колев наниза два гола и подаде за още едно попадение, демонстрирайки завидна класа и хладнокръвие пред вратата.

В рамките на двубоя бившият футболист на Левски се разписа за четвъртия и петия гол на своя тим, а преди това асистира на съотборника си Игор Иванович, който реализира третото попадение. През всичките 90 минути Колев бе неуморим двигател в атаката на Нантун Чжъюн, като не остави шанс на защитата на съперника и заслужено бе сред най-отличените на терена.

С този двоен удар и поредната си асистенция, българинът вече има пет гола и три голови подавания в едва 11 изиграни срещи за китайския си клуб. Представянето му е ключово за стабилното представяне на Нантун Чжъюн, който заема престижното пето място във временното класиране и продължава да се бори за челните позиции в шампионата.

Въпреки отличната си форма и голов нюх, Алекс Колев остана извън списъка на новия национален селекционер Александър Димитров за предстоящите световни квалификации срещу Турция и Испания.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
