Арсенал излезе начело във Висшата лига след категорична победа над Уест Хем

Арсенал се изкачи на върха в класирането на английската Висша лига, след като постигна убедителен успех с 2:0 срещу Уест Хем на своя стадион „Емирейтс“ в двубой от седмия кръг на сезон 2025/26.

Още от първия съдийски сигнал „артилеристите“ демонстрираха амбиция и настойчивост, като не оставиха съмнение в превъзходството си. В 38-ата минута бившият играч на „чуковете“ Деклан Райс откри резултата, след като се възползва от отлична комбинация в наказателното поле. Малко преди това, обаче, капитанът на Арсенал Мартин Йодегор получи неприятна травма и бе заменен от Мартин Зубименди, което внесе известна тревога сред феновете на домакините.

След почивката „топчиите“ продължиха да диктуват темпото, а в 67-ата минута Букайо Сака реализира дузпа с хладнокръвие, с което оформи крайното 2:0. Този гол бе особено специален за младия английски национал – той отбеляза своето стотно попадение във Висшата лига, при това само на 24 години – истинско постижение, което го нарежда сред най-ярките звезди на съвременния футбол.

С този триумф Арсенал събра 16 точки и временно изпревари Ливърпул, който има 15 пункта и мач по-малко. За разлика от тях, Уест Хем продължава да изпитва сериозни затруднения и остава на предпоследното 19-о място с едва 4 точки.