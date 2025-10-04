Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал излезе начело във Висшата лига след категорична победа над Уест Хем

Арсенал излезе начело във Висшата лига след категорична победа над Уест Хем

4 Октомври, 2025 19:10 320 0

  • арсенал-
  • висша лига-
  • букайо сака-
  • деклан райс-
  • мартин йодегор-
  • уест хем-
  • футбол-
  • класиране-
  • сезон 2025/26-
  • стадион емирейтс

Букайо Сака отбеляза своето стотно попадение

Арсенал излезе начело във Висшата лига след категорична победа над Уест Хем - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал се изкачи на върха в класирането на английската Висша лига, след като постигна убедителен успех с 2:0 срещу Уест Хем на своя стадион „Емирейтс“ в двубой от седмия кръг на сезон 2025/26.

Още от първия съдийски сигнал „артилеристите“ демонстрираха амбиция и настойчивост, като не оставиха съмнение в превъзходството си. В 38-ата минута бившият играч на „чуковете“ Деклан Райс откри резултата, след като се възползва от отлична комбинация в наказателното поле. Малко преди това, обаче, капитанът на Арсенал Мартин Йодегор получи неприятна травма и бе заменен от Мартин Зубименди, което внесе известна тревога сред феновете на домакините.

След почивката „топчиите“ продължиха да диктуват темпото, а в 67-ата минута Букайо Сака реализира дузпа с хладнокръвие, с което оформи крайното 2:0. Този гол бе особено специален за младия английски национал – той отбеляза своето стотно попадение във Висшата лига, при това само на 24 години – истинско постижение, което го нарежда сред най-ярките звезди на съвременния футбол.

С този триумф Арсенал събра 16 точки и временно изпревари Ливърпул, който има 15 пункта и мач по-малко. За разлика от тях, Уест Хем продължава да изпитва сериозни затруднения и остава на предпоследното 19-о място с едва 4 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ