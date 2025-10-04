Резултати от Втора лига

Втора лига - 11 кръг:
От петък:
Миньор Перник - Лудогорец II 0:2
ЦСКА II - Спортист Своге 6:0
Днес:
Спартак Плевен - Севлиево 0:1
Беласица Петрич - Хебър Пазарджик 0:1
Пирин Благоевград - Черноморец Бургас 1:0
5 октомври - неделя, 16:00 ч
Дунав Русе - Етър Велико Търново
6 октомври - понеделник, 16:00 ч
Вихрен Сандански - Марек Дупница
6 октомври - понеделник, 19:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия
Янтра Габрово - почива
