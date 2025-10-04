Новини
Спорт »
Бг футбол »
Резултати от Втора лига

Резултати от Втора лига

4 Октомври, 2025 19:34 530 0

  • резултати-
  • миньор перник-
  • пирин-
  • дунав-
  • фратрия-
  • втора лига

Днес се изиграха три срещи

Резултати от Втора лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 11 кръг:

От петък:
Миньор Перник - Лудогорец II 0:2
ЦСКА II - Спортист Своге 6:0

Днес:
Спартак Плевен - Севлиево 0:1
Беласица Петрич - Хебър Пазарджик 0:1
Пирин Благоевград - Черноморец Бургас 1:0

5 октомври - неделя, 16:00 ч
Дунав Русе - Етър Велико Търново

6 октомври - понеделник, 16:00 ч
Вихрен Сандански - Марек Дупница

6 октомври - понеделник, 19:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия

Янтра Габрово - почива


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ