Жирона надделя над Валенсия в напрегнат сблъсък от Ла Лига

Жирона надделя над Валенсия в напрегнат сблъсък от Ла Лига

4 Октомври, 2025 19:31 394 1

Арнау Мартинес донесе победата на своя тим

Жирона надделя над Валенсия в напрегнат сблъсък от Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жирона изкова ценна победа с 2:1 над гостуващия тим на Валенсия в осмия кръг на испанската Ла Лига.

Още в началните минути съдбата не бе благосклонна към „прилепите“ – Муктар Диакаби напусна терена контузен още в 6-ата минута, което наложи ранна принудителна смяна за Валенсия. Домакините се възползваха от разколебаната защита на съперника и в 18-ата минута украинският нападател Владислав Ванат откри резултата, изпращайки феновете на Жирона в екстаз.

Преди почивката обаче и Жирона бе застигната от лош късмет – Алехандро Франсес също получи травма и бе заменен в добавеното време на първата част.

След паузата Валенсия показа характер и в 57-ата минута Диего Лопес възстанови равенството, връщайки интригата в мача. Само шест минути по-късно обаче Арнау Мартинес върна преднината на каталунците с прецизен удар, който се оказа решаващ за крайния изход. Драмата не спря дотук – в 80-ата минута Жирона остана с човек по-малко, след като Иван Мартин си изкара втори жълт картон и напусна преждевременно терена. Въпреки численото неравенство, домакините удържаха натиска на Валенсия и се поздравиха с първия си успех за сезона.

С този триумф Жирона се изкачи на 16-о място във временното класиране, докато Валенсия инкасира втора поредна и общо четвърта загуба, което ги оставя на 14-а позиция.


  • 1 n√Варна

    0 0 Отговор
    Разбирам значението на ОТделя.
    Ама кво значи НАДделя?
    Има ли ПОДделя, ПРЕДделя, ЗАДделя?

    20:05 04.10.2025

