Интер разгроми Кремонезе и нанесе първа загуба на новака в Серия "А"

Интер демонстрира класа и безпощадна ефективност, като разби гостуващия Кремонезе с категоричното 4:1 в среща от шестия кръг на италианската Серия "А". Така "нерадзурите" записаха четвърта победа за сезона и се изкачиха на четвърта позиция във временното класиране.

Лаутаро Мартинес откри резултата още в 6-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в защитата на Кремонезе. Малко по-късно Мануел Аканджи прати топката във вратата, но попадението бе отменено поради засада. В 38-ата минута Анже-Йоан Бони, който изигра впечатляващ мач, удвои преднината на Интер с прецизен удар.

След почивката домакините продължиха да доминират – Федерико Димарко направи резултата класически в 55-ата минута, а само две минути по-късно Николо Барела покачи на 4:0, като и двете попадения бяха изработени от Бони. Кремонезе, които до този момент не познаваха вкуса на поражението през сезона, успяха да върнат едно попадение в 87-ата минута чрез резервата Федерико Бонацоли. Това обаче бе твърде малко и твърде късно, за да променят развоя на срещата.

След този двубой Интер вече има 12 точки и се нарежда сред водещите отбори в Серия "А". За Кремонезе това бе първа загуба за сезона, като тимът остава на осмо място с три точки, спечелени в последните четири мача.

