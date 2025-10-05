Виктория Томова приключи участието си в квалификациите на WTA 1000 турнира в Ухан

Първата ракета на България при жените Виктория Томова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на тенис турнира WTA 1000 на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3 654 963 долара.

Томова, която е 115-а в световната ранглиста, отстъпи пред 13-ата в схемата на пресявките Полина Кудерметова (Русия) с 4:6, 1:6. Срещата продължи 71 минути.

Българката поведе с 4:1 в първия сет, след което загуби 11 от следващите 12 гейма в мача и отпада от надпреварата.

Виктория Томова заработи 20 точки за световната ранглиста, след като вчера победи третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:4, 6:1.