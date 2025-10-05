Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова приключи участието си в квалификациите на WTA 1000 турнира в Ухан

Виктория Томова приключи участието си в квалификациите на WTA 1000 турнира в Ухан

5 Октомври, 2025 15:10 468 2

  • ракета -
  • българия -
  • виктория томова-
  • квалификациите -
  • тенис -
  • турнир-
  • wta 1000-
  • ухан -
  • китай

Българката загуби от рускинята Полина Кудерметова

Виктория Томова приключи участието си в квалификациите на WTA 1000 турнира в Ухан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България при жените Виктория Томова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на тенис турнира WTA 1000 на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3 654 963 долара.

Томова, която е 115-а в световната ранглиста, отстъпи пред 13-ата в схемата на пресявките Полина Кудерметова (Русия) с 4:6, 1:6. Срещата продължи 71 минути.

Българката поведе с 4:1 в първия сет, след което загуби 11 от следващите 12 гейма в мача и отпада от надпреварата.

Виктория Томова заработи 20 точки за световната ранглиста, след като вчера победи третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:4, 6:1.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Грозни

    0 2 Отговор
    Нашите приключват на втория, а някои правят по сто.

    15:17 05.10.2025

  • 2 Стас

    0 0 Отговор
    Желая й още много успехи!

    16:24 05.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ