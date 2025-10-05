Новини
Александра Жекова празнува рожден ден

5 Октомври, 2025 14:11 558 2

Тя е родена през 1987 година в София

Александра Жекова празнува рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес, 5 октомври, отбелязваме рождения ден на една от най-ярките звезди в българския зимен спорт – сноубордистката Александра Жекова.

Родена през 1987 година в София, тя се превърна в символ на упоритост, талант и вдъхновение за поколения млади спортисти. Жекова остави незаличима следа в историята на сноуборда, като прослави България на световната сцена.

През 2010 година тя имаше честта да бъде знаменосец на българската делегация по време на откриването на Зимните олимпийски игри във Ванкувър, Канада – момент, който завинаги ще остане в сърцата на спортните фенове у нас.

Със своята впечатляваща кариера, Александра може да се похвали с три победи в стартове за Световната купа, както и с общо 17 подиума – постижения, които я нареждат сред най-успешните български спортисти в зимните дисциплини.

Нейната отдаденост, борбен дух и любов към спорта вдъхновяват не само младите сноубордисти, но и всички, които вярват в силата на мечтите.

Честит рожден ден, Александра Жекова!


