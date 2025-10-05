Чаби Алонсо разкри подробности за травмите на Мбапе и Мастантуоно след успеха над Виляреал

След като Реал Мадрид триумфира с 3:1 над Виляреал в поредния кръг на Ла Лига, треньорът на "белия балет" Чаби Алонсо хвърли светлина върху здравословното състояние на звездите Килиан Мбапе и Франко Мастантуоно, които напуснаха терена с контузии.

"Килиан почувства известен дискомфорт в коляното си. Предстоят допълнителни медицински изследвания, за да установим точната диагноза", сподели Алонсо пред испанското издание Marca, като не скри тревогата си относно състоянието на френския нападател.

Аржентинският талант Франко Мастантуоно също не бе пощаден от травмите – при него става дума за пренапрежение в бедрения мускул, уточни наставникът на мадридчани.

Въпреки физическите неразположения, Килиан Мбапе отново демонстрира класата си, като реализира попадение срещу Виляреал. С този гол френският национал вече има впечатляващите 14 гола в 10 срещи от началото на сезона във всички турнири, без да се броят мачовете от Световното клубно първенство. Това е най-силният старт на кампания за Мбапе по отношение на резултатността в първите си 10 двубоя. За сравнение, предишният му рекорд бе поставен през сезон 2018/19 с екипа на Пари Сен Жермен, когато отбеляза 12 гола в първите си 10 мача. В дебютния си сезон за Реал Мадрид миналата година, Мбапе се разписа 44 пъти в 59 изиграни срещи.