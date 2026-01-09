Винисиус имаше последната дума в спора с треньора на Атлетико Мадрид

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор имаше последната дума в спора между него и треньора на Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Бразилецът на няколко пъти бе провокиран от аржентинсике специалист с подхвърляния като "Флорентино ще те продаде" и "Чуй, публиката отново те освирква", двамата дори бяха на косъм от саморазправа. В крайна сметка обаче Вини имаше последната дума в спора, след като Реал спечели мача с 2:1 и се класира на финала за Суперкупата.

След края на напрегнатия двубой, все още афектиран от сблъсъка си със Симеоне, Винисиус видя публикация на известния журналист Фабрицио Романо. Постът в Инстаграм включваше видео от момента на смяната му и последвалата разправия. Бразилецът не се поколеба да остави коментар, с който да сложи край на спора си с аржентинския треньор, поне що се отнася до случилото се в Саудитска Арабия.

Винисиус използва момента, за да отправи язвителна забележка към Чоло, която очевидно е пазил от последния съдийски сигнал. „Загуби още един елиминационен сблъсък“, написа бразилецът, придружавайки думите си с четири емотикона с плачещи лица.

🚨 Vinicius Jr on Instagram: “Simeone has lost another knockout game”. ❗️



🔗 https://t.co/9AS0xPdPg9 pic.twitter.com/mueqjmj53G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026