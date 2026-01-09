Новини
Спорт »
Световен футбол »
Винисиус имаше последната дума в спора с треньора на Атлетико Мадрид

Винисиус имаше последната дума в спора с треньора на Атлетико Мадрид

9 Януари, 2026 11:59 829 0

  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • атлетико мадрид-
  • диего симеоне-
  • футбол-
  • купата на краля

Бразилецът на няколко пъти бе провокиран от аржентинсике специалист с подхвърляния като "Флорентино ще те продаде" и "Чуй, публиката отново те освирква", двамата дори бяха на косъм от саморазправа

Винисиус имаше последната дума в спора с треньора на Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор имаше последната дума в спора между него и треньора на Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Бразилецът на няколко пъти бе провокиран от аржентинсике специалист с подхвърляния като "Флорентино ще те продаде" и "Чуй, публиката отново те освирква", двамата дори бяха на косъм от саморазправа. В крайна сметка обаче Вини имаше последната дума в спора, след като Реал спечели мача с 2:1 и се класира на финала за Суперкупата.

След края на напрегнатия двубой, все още афектиран от сблъсъка си със Симеоне, Винисиус видя публикация на известния журналист Фабрицио Романо. Постът в Инстаграм включваше видео от момента на смяната му и последвалата разправия. Бразилецът не се поколеба да остави коментар, с който да сложи край на спора си с аржентинския треньор, поне що се отнася до случилото се в Саудитска Арабия.

Винисиус използва момента, за да отправи язвителна забележка към Чоло, която очевидно е пазил от последния съдийски сигнал. „Загуби още един елиминационен сблъсък“, написа бразилецът, придружавайки думите си с четири емотикона с плачещи лица.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ