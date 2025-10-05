Арсенал изпраща скаути на дербито Ювентус – Милан

Тази вечер футболният свят ще насочи погледите си към Торино, където на стадион „Алианц Стейдиъм“ ще се изиграе горещото дерби между Ювентус и Милан. Сред зрителите обаче ще има и специални гости – представители на Арсенал, които ще следят изявите на изгряващата звезда на „бианконерите“ Кенан Йълдъз.

Лондонският гранд не крие интереса си към турския нападател, който впечатлява с изявите си през настоящия сезон. Арсенал отдавна следи развитието на 20-годишния талант, а тази вечер скаутите на клуба ще имат възможност да го наблюдават на живо в един от най-важните мачове за Ювентус.

Въпреки засиления интерес от Острова, ръководството на „старата госпожа“ е категорично – Кенан Йълдъз не се продава. Италианският гранд вече е подготвил ново предложение за удължаване на договора на младия нападател до 2030 година, въпреки че настоящият му контракт е валиден до юни 2029-а.

Според информация на Tuttosport, Ювентус е готов да увеличи годишното възнаграждение на Йълдъз до 5 милиона евро с включени бонуси, а в договора ще има и опция за удължаване до 2031 година.

Статистиката на турския национал също говори сама за себе си – два гола и четири асистенции в едва седем срещи във всички турнири през този сезон. Всичко това затвърждава позицията на Ювентус, че младият нападател е ключова фигура в бъдещите планове на клуба.

Легендата на „бианконерите“ Алесандро дел Пиеро също изрази увереност, че Йълдъз иска да остане в Торино и да се превърне в символ на Ювентус. Самият футболист не дава индикации, че обмисля трансфер, а амбициите му са свързани с успехи именно с черно-белия екип.