Джордж Ръсел триумфира в Сингапур

Джордж Ръсел демонстрира безупречно майсторство и завоюва победата на осветената писта „Марина Бей“ в Сингапур - 18-и кръг от шампионата на Формула 1.

Британският ас от екипа на Мерцедес се възползва максимално от старта си от полпозишън и не изпусна лидерството до самия финал, въпреки краткото напрежение по време на първите боксови спирания. Ръсел, който вече има четири победи в кариерата си, пресече финалната линия с време 1:40:22.367 часа, добавяйки втората си победа за сезона след успеха в Канада.

Макс Ферстапен от Ред Бул остана втори, изоставайки с 5.430 секунди, след като удържа ожесточената атака на Ландо Норис в последните обиколки. Норис, който се състезава за Макларън, завърши трети, само на 6.066 секунди зад победителя, а неговият съотборник Оскар Пиастри финишира четвърти.

След Пиастри, челната шестица допълниха Кими Антонели, Шарл Льо Клер, както и бившите световни шампиони Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо.

Въпреки че Пиастри остана извън подиума заради забавяне в бокса, той продължава да води в генералното класиране при пилотите с 22 точки преднина пред Норис (314 точки), докато Ферстапен е трети с 273 пункта.

Състезанието в Сингапур се оказа решаващо за Макларън, които се нуждаеха от едва 13 точки, за да си осигурят втора поредна титла при конструкторите. След днешния успех британският тим вече разполага с 650 точки, затвърждавайки позицията си на върха в отборното класиране.