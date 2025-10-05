Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Джордж Ръсел триумфира в Сингапур

Джордж Ръсел триумфира в Сингапур

5 Октомври, 2025 18:54 539 0

  • формула 1-
  • джордж ръсел-
  • гран при на сингапур-
  • макларън-
  • отборна титла-
  • класиране-
  • ландо норис-
  • оскар пиастри-
  • макс ферстапен-
  • мерцедес-
  • ред бул-
  • шампионат-
  • автомобилизъм-
  • новини-
  • спорт

Макларън затвърди доминацията си при отборите във Формула 1

Джордж Ръсел триумфира в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Джордж Ръсел демонстрира безупречно майсторство и завоюва победата на осветената писта „Марина Бей“ в Сингапур - 18-и кръг от шампионата на Формула 1.

Британският ас от екипа на Мерцедес се възползва максимално от старта си от полпозишън и не изпусна лидерството до самия финал, въпреки краткото напрежение по време на първите боксови спирания. Ръсел, който вече има четири победи в кариерата си, пресече финалната линия с време 1:40:22.367 часа, добавяйки втората си победа за сезона след успеха в Канада.

Макс Ферстапен от Ред Бул остана втори, изоставайки с 5.430 секунди, след като удържа ожесточената атака на Ландо Норис в последните обиколки. Норис, който се състезава за Макларън, завърши трети, само на 6.066 секунди зад победителя, а неговият съотборник Оскар Пиастри финишира четвърти.

След Пиастри, челната шестица допълниха Кими Антонели, Шарл Льо Клер, както и бившите световни шампиони Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо.

Въпреки че Пиастри остана извън подиума заради забавяне в бокса, той продължава да води в генералното класиране при пилотите с 22 точки преднина пред Норис (314 точки), докато Ферстапен е трети с 273 пункта.

Състезанието в Сингапур се оказа решаващо за Макларън, които се нуждаеха от едва 13 точки, за да си осигурят втора поредна титла при конструкторите. След днешния успех британският тим вече разполага с 650 точки, затвърждавайки позицията си на върха в отборното класиране.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ