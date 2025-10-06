Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона ще иска 40 милиона за бранител през зимата

Барселона ще иска 40 милиона за бранител през зимата

6 Октомври, 2025 10:59 389 0

  • роналд араухо-
  • барселона-
  • футбол

Самият играч е отказал да напусне клуба през лятото на 2026 г.

Барселона ще иска 40 милиона за бранител през зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона се надява да намери нов клуб за защитника Роналд Араухо и да финализира сделката през зимния трансферен прозорец. Каталунците планират да получат приблизително 40 милиона евро за 26-годишния уругваец.

През изминалото лято имаше клауза, валидна за определен период от време, според която бранителят можеше да бъде продаден за 60 милиона. Никой обаче не е проявил реално желание да активира клаузата.

Самият играч е отказал да напусне клуба през лятото на 2026 г., след като е информирал Челси, Ливърпул, Тотнъм и Ювентус, че планира да играе само за Барселона, като договорът му е до 30 юни 2031 година.

През сезон 2025/26 Араухо отбеляза един гол в седем мача във всички състезания.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ