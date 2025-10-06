Новини
Джейдън Санчо атакуван от хакери

6 Октомври, 2025 14:30 440 0

Акаунтът ми в TikTok отново е хакнат! Така че всякакви съобщения от този акаунт не са от мен!

Звездата на Астън Вила Джейдън Санчо потвърди, че акаунтът му в TikTok отново е бил хакнат. 25-годишният играч, който в момента е под наем на „Вила Парк“ от Манчестър Юнайтед, използва социалните мрежи, за да предупреди феновете си, че профилът му е компрометиран.

В публикация в Instagram Санчо заяви: "Акаунтът ми в TikTok отново е хакнат! Така че всякакви съобщения от този акаунт не са от мен!"

Санчо пропусна четвъртата поредна победа на Вила, чийто тим надви Бърнли с 2:1 в мач от Висшата лига.


