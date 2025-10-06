Съдията на ЦСКА - Лудогорец с намалена оценка

Съдийската комисия към Българския футболен съюз даде пресконференция, на която бяха коментирани спорните ситуации в последните кръгове на efbet Лига.

Председателят на комисията Станислав Тодоров разкри също, че оценката на главния рефер на дербито между ЦСКА и Лудогорец – Драгомир Драганов, е била намалена, но все още двубоят не е анализиран.

Тодоров също коментира и изтеклия в медиите запис с комуникация между гласния съдия и ВАР по време на мача между Левски и Лудогорец.

„Ние не сме разследващ орган. БФС си има комисии, които ще преценят откъде е излязъл записът. Не ни притеснява нищо. Видяхте в самия запис, че няма нищо нередно. Ние не сме разследващ орган и не мога да кажа откъде е излязла информацията. Футболният съюз ще си проведе разследване. Не е от съдийската комисия. Като се установи откъде, тогава ще видим. Щом оценката е намалена, значи представянето му не е било най-доброто“, коментира Тодоров.

След мача на националния стадион снощи, техническият директор на Лудогорец Козмин Моци изрази претенции към съдийството в двубоя, който завърши при резултат 0:0.

„Има спрени съдии. Ние си имаме вътрешен правилник, но не ги обявяваме.“

„Съдийството от началото на сезона е добро, но се получават и грешки. Напрежението се покачва и с ваше съдействие. Да кажем, че грешките зачестиха“, допълни още Станислав Тодоров.