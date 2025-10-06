Новини
Спорт »
Бг футбол »
Съдията на ЦСКА - Лудогорец с намалена оценка

Съдията на ЦСКА - Лудогорец с намалена оценка

6 Октомври, 2025 13:59 577 2

  • драгомир драганов-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • цска-
  • станислав тодоров

Има спрени съдии. Ние си имаме вътрешен правилник, но не ги обявяваме

Съдията на ЦСКА - Лудогорец с намалена оценка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз даде пресконференция, на която бяха коментирани спорните ситуации в последните кръгове на efbet Лига.

Председателят на комисията Станислав Тодоров разкри също, че оценката на главния рефер на дербито между ЦСКА и Лудогорец – Драгомир Драганов, е била намалена, но все още двубоят не е анализиран.

Тодоров също коментира и изтеклия в медиите запис с комуникация между гласния съдия и ВАР по време на мача между Левски и Лудогорец.

„Ние не сме разследващ орган. БФС си има комисии, които ще преценят откъде е излязъл записът. Не ни притеснява нищо. Видяхте в самия запис, че няма нищо нередно. Ние не сме разследващ орган и не мога да кажа откъде е излязла информацията. Футболният съюз ще си проведе разследване. Не е от съдийската комисия. Като се установи откъде, тогава ще видим. Щом оценката е намалена, значи представянето му не е било най-доброто“, коментира Тодоров.

След мача на националния стадион снощи, техническият директор на Лудогорец Козмин Моци изрази претенции към съдийството в двубоя, който завърши при резултат 0:0.

„Има спрени съдии. Ние си имаме вътрешен правилник, но не ги обявяваме.“

„Съдийството от началото на сезона е добро, но се получават и грешки. Напрежението се покачва и с ваше съдействие. Да кажем, че грешките зачестиха“, допълни още Станислав Тодоров.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кленя

    2 0 Отговор
    ох направо пророних сълзичка от радост че оценката на некакъв е намалена заради домус и папаз

    14:07 06.10.2025

  • 2 Левскар

    0 0 Отговор
    Не става така.След като целия съдийски екип и ВАР тенденциозно ощетяват отбор с отсъжданията си са вече ОПГ за Саботаж на двубоя в нечий интерес...Време е да се променят Правилата !!!
    Аз бих дал предложение - при грешно отсъждане - десет тояги на голо пред публиката на стадиона ,например ..

    14:36 06.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ