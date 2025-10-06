Разясниха спорни ситуации в мачове на Левски, ЦСКА, Лудогорец и Ботев Пд, казаха и за гола на Славия

Съдийската комисия даде пресконференция, на която разясни част от спорните ситуации в последните кръгове на efbet Лига. Главният инструктор в нея Александър Костадинов коментира различни моменти от мачове на Левски, ЦСКА, Лудогорец, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Локомотив София и Славия. Стана ясно, че решенията на съдиите на мача между Левски - Лудогорец са правилни, както и на Ботев Пловдив - Левски. Беше отчетена грешка в срещата между Локомотив Пловдив и Лудогорец, в която беше показан червен картон на Ивайло Иванов, както и недадена дузпа за "железничарите" срещу "червените".

За червения картон на Ивайло Иванов на мача между Локомотив Пловдив - Лудогорец. "В тази ситуация имаме настъпване, което е неумишлено. Не намираме по никакъв начин умисъл в това №22 от Локомотив да нанесе удар по играча на Лудогорец. Тази грешна ВАР намеса води до червен картон, което не трябва да се случва", обясни Александър Костадинов.

За ситуацията между Кайо Видал и Кристиан Димитров на Левски - Лудогорец. "Тези две ситуации са съвсем различни. Решението на съдиите на терен е правилно. Състезател на Левски първи стига до топката, а в момента, в който състезателят на Лудогорец отскача и го настъпва. Футболистът на Лудогорец моментално отскача, за да не контузи своя опонент. Тук не може да се говори за умисъл или насилие, груба игра. Няма такъв елемент. Тук няма как да влезем в хипотеза, че е правилно да се покаже червен картон".

Нарушение на Джеймс Ето`о в мача между Локо София и ЦСКА. "Той влиза в контакт, който е безразсъден. Това обаче се наказва с жълт картон, а не с червен. Състезателят на ЦСКА няма умисъл да контузи трайно или да нанесе удар по съперника. Няма интензитет. Тези три ситуации са различен казус".

Фал на Георги Минчев в двубоя между Добруджа и Локомотив София. "Нито една част от тялото на футболиста на Локомотив София не влиза в контакт с футболиста на Добруджа. Опасно влизане, безразсъдно, но не и сериозна груба игра".

Нарушение на Себастиан Уейд на Септември София - Ботев Пд. "В тази ситуация трябва да се покаже жълт картон, защото футболистът с номер 3 във виолетово се опитва да стигне до топката с тип задна ножица, но няма как да предугади, че футболистът на Ботев ще опита да играе с топката. Тук пак има безразсъдна игра, но без умисъл. Тук виждаме не добро решение, което е червен картон. Този клип го показваме не като положителен. Идентична ситуация има на Арда - Черно море, където главният съдия взима правилно решение - жълт картон", беше обяснението на Александър Костадинов.

"В мача между Берое и Ботев Враца двамата футболисти посягат едновременно с опасен интензитет и риск да се контузят, но и двамата играят за топката. Това се преглежда за потенциални червени картони, но няма ясни доказателства за това".

"На Ботев Пловдив - Левски имаше сериозни претенции за червен картон на състезател на Левски в първата минута. Не смятам ситуацията, че е толкова трудна или сива, за да търсим защита в решението на съдията. На такава скорост, когато вратар блокира топката, а състезател е набрал като бегова подготовка, влиза в контакт първо с ръцете, а след това кракът влиза в контакт с главата, но това освен опасно атакуване, не е нищо друго и няма как да говорим за безразсъдно влизане".

"На Левски - Лудогорец имаше дискусионна ситуация за дузпа. Главният съдия посочи дузпа, но той не можеше да види хода на топката. Има въртеливо движение от страна на футболиста на Левски, но последният, който играе с топката е състезател в жълто. Хората във ВАР са задължени да видят къде се случва нарушението - дали в наказателното поле или извън него. Има камера, която ясно доказва, че дори да има непозволен контакт от страна на жълтия към синия състезател, контактът е извън наказателното поле. Това става ясно от работата на ВАР съдиите. Ако в тази ситуация ВАР беше преценил, че има нарушение, тогава говорим за фактическа намеса, че дузпа няма, но нарушението е извън наказателното поле. Когато говорим за очевадност, в която защитник първо играе с топката, то дузпата се променя в ъглов удар, но съдията трябва да прегледа ситуацията", продължи той.

"В друга ситуация от мача има досег на ръката на футболист в синьо в лицето на играч в жълто. ВАР разглежда тази ситуация и правилно не намери компоненти за груба игра или проява на насилие. Преекспониране на ситуацията от страна на жълтия футболист е налице".

За претенциите на Локомотив София за дузпа в мача с ЦСКА. "Там можем да кажем, че съдиите не се справиха на ниво. Тук още в реално време се видя, че топката променя траекторията си след досег с ръка на футболист в бяло. След тази ръка контролът на топката отива в белия отбор. Претенциите на Локомотив тук са оправдани. При такава ситуация е логично ВАР да извика съдията на монитора. Тук играта с ръка е наказуема и би следвало да се отсъди наказателен удар за Локомотив.

Дузпата за "железничарите" в мача е правилно отсъдена. "Виждаме, че футболистът е фаулиран в наказателното поле" .

За първия гол на Славия - Локомотив София. "Всеки човек бърка. Дори най-добрите съдии бъркат. Тук голът на Славия трябва да бъде отменен след очевидната игра с двете ръце на играч на Славия. Той е с гръб към вратата, няма как да вкара гол и единственото, което може е да подаде на свой съотборник. Намираме грешка от страна на главния съдия, който е на добра позиция, както и на ВАР. Трябва да се разчете наказуемата игра с ръка, след която се отбелязва попадение".