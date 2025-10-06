Ръководството на ЦСКА: Няма да се предадем

Ръководството на ЦСКА публикува специално видео в социалните мрежи, с което изказа своята благодарност към феновете на тима, подкрепили „червените“ в дербито с Лудогорец на националния стадион „Васил Левски“.
Двата тима не успяха да излъчат победител в интересен мач, завършвайки 0:0.
„Благодарим ви за подкрепата, армейци! Няма да се предадем“, написаха от ръководството на ЦСКА на официалната страница във „Фейсбук“.
Следващият мач на ЦСКА от първенството е гостуване на новака Добруджа на 19 октомври.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 3.14К
13:41 06.10.2025
2 Мнение
13:47 06.10.2025
3 Гуцката
13:59 06.10.2025
4 Баш Левскар
14:03 06.10.2025