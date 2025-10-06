Новини
Ръководството на ЦСКА: Няма да се предадем

6 Октомври, 2025 13:28

Двата тима не успяха да излъчат победител в интересен мач, завършвайки 0:0

Ръководството на ЦСКА: Няма да се предадем - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА публикува специално видео в социалните мрежи, с което изказа своята благодарност към феновете на тима, подкрепили „червените“ в дербито с Лудогорец на националния стадион „Васил Левски“.

Двата тима не успяха да излъчат победител в интересен мач, завършвайки 0:0.

„Благодарим ви за подкрепата, армейци! Няма да се предадем“, написаха от ръководството на ЦСКА на официалната страница във „Фейсбук“.

Следващият мач на ЦСКА от първенството е гостуване на новака Добруджа на 19 октомври.


  • 1 3.14К

    4 0 Отговор
    Победи и точки трябват, а не лозунги!

    13:41 06.10.2025

  • 2 Мнение

    0 0 Отговор
    Папаз Доган ще бъде арестуван за пране на руски капитали

    13:47 06.10.2025

  • 3 Гуцката

    0 0 Отговор
    Аз не виждам някой да ги натиска да се предават!? От вътре е гнило и миризливо.

    13:59 06.10.2025

  • 4 Баш Левскар

    1 0 Отговор
    Все така да я карате прасета!

    14:03 06.10.2025

