Шокиращо отпадане за Александър Зверев в Шанхай

Александър Зверев напусна тенис турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай неочаквано рано. Германският ас, който е олимпийски шампион от Токио, отстъпи пред френския талант Артур Риндеркнех след драматичен обрат – 6:4, 3:6, 2:6 в двубой, продължил два часа и 12 минути на Централния корт.

В началото Зверев демонстрира стабилна игра, като спечели убедително първия сет, благодарение на мощния си сервис – реализира 88% от точките на първо подаване и проби веднъж съперника си.

Във втората част обаче Риндеркнех показа характер и обърна развоя на срещата, като взе 76% от точките на първи сервис и направи решителен пробив.

Третият сет се превърна в истински кошмар за германеца – французинът бе почти безгрешен на първи сервис (88%) и реализира два пробива, с което сложи точка на участието на Зверев в Шанхай.

След този впечатляващ успех Артур Риндеркнех ще се изправи на осминафиналите срещу чешкия представител Иржи Лехечка, който по-рано елиминира канадеца Денис Шаповалов с 6:4, 6:4.