Реал Мадрид хвърля ръкавица за Родри: 150 милиона евро за звездата на Манчестър Сити

Реал Мадрид е готов да извади астрономическа сума за да привлече Родри – безценния полузащитник на Манчестър Сити. Според информация на Express Sport, „кралският клуб“ е подготвил оферта от цели 150 милиона евро, с която се надява да убеди „гражданите“ да се разделят с испанския национал.

Родри, който през 2024 г. бе коронясан за най-добър футболист в света, изигра ключова роля както за триумфа на Манчестър Сити във Висшата лига, така и за златния успех на Испания на Европейското първенство. От пристигането си на „Етихад“ през 2019 г., мадридчанинът се превърна в сърцето на полузащитата и истински лидер на терена.

Към момента Манчестър Сити категорично отказва да се раздели с Родри. Ръководството на английския шампион е наясно, че подобен футболист трудно се намира и не възнамерява да го изпусне, особено след като договорът му изтича чак през 2027 година. Въпреки това, в Мадрид не губят надежда. „Лос бланкос“ виждат в лицето на Родри идеалния наследник на напусналите легенди Лука Модрич и Тони Кроос.

Президентът Флорентино Перес е убеден, че испанският халф може да се превърне в новия диригент на средната линия на „Сантиаго Бернабеу“ и да донесе стабилност и класа за години напред.

Интересът на Реал Мадрид не е случаен – Родри е роден в испанската столица и макар да напусна Атлетико Мадрид преди пет години, връзката му с родината остава силна. Възможността да се завърне у дома и да облече бялата фланелка би била изкушение, което малцина биха устояли.