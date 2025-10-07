Треньорът на Уелс: “Срещу Англия сме като боксьор от различна категория”

Селекционерът на Уелс Крейг Белами призна, че разликата между неговия тим и този на Англия е толкова голяма, че “дори боксов промоутър не би ги поставил в един ринг”.

В четвъртък вечер Уелс гостува на „Уембли“ за приятелска среща с Англия, преди да насочи вниманието си към решаващата световна квалификация срещу Белгия следващата седмица.

„Драконите“ заемат третото място в Група J – само на точка от лидера Северна Македония и с равен брой точки с Белгия, макар че тимът на Доменико Тедеско има мач по-малко.

Въпреки че остави извън състава си няколко звезди – сред тях Джуд Белингам, Фил Фоудън и Джак Грийлиш – селекционерът на Англия Томас Тухел разполага с впечатляваща дълбочина, която Белами открито призна.

„Англия има невероятен състав, подобно на Франция,“ заяви той. „Те са с пазарна стойност от 1,4 милиарда паунда, а ние – 170 милиона. Ако това беше бокс, никой промоутър не би ни сложил един срещу друг. Просто не би било позволено.“

Въпреки това Белами подчерта, че подобни предизвикателства само мотивират неговите играчи.

„Ние не се водим по пазарни стойности, но Англия няма само един отбор – имат втори, трети, четвърти състав. Един десен бек се контузи и останаха още 24! Те разполагат с над 60 играчи. Бих искал и ние да сме така обезпечени.“

Белами, който пое Уелс през 2024 г., води впечатляваща серия от девет мача без загуба и има едва две поражения в 12 двубоя начело на отбора.

Селекционерът не пропусна да отдаде заслуженото и на своя колега начело на Англия:

„Тухел е невероятен мениджър с изключителни тактически детайли. Исках да се изправя срещу него – да видя как се адаптира, защото знам, че ще го направи. Аз пък ще науча нещо от това. Бих искал някой ден да достигна това ниво.“