Българските шахматисти с нови успехи на Европейското в Батуми

Българските национални отбори по шахмат демонстрираха впечатляваща форма във втория кръг на Европейското отборно първенство, което се провежда в грузинския град Батуми. И дамите, и мъжете ни се поздравиха с ценни победи, затвърждавайки амбициите си за челни позиции в престижния турнир.

Шампионките от миналогодишното първенство в Будва – българският женски тим – отново показаха класа, като надделяха над състава на Нидерландия с резултат 2,5:1,5. Нургюл Салимова и Виктория Радева изиграха безупречни партии с белите фигури, побеждавайки съответно Махтелд ван Фореест и Марлис Бенсдорп-Де Лабака.

Антоанета Стефанова, на първа дъска, завърши реми с черните срещу Елине Руберс, докато Белослава Кръстева отстъпи на третата дъска пред Анна-Мая Казарян. Въпреки това, българките запазиха пълен актив от 4 мач точки, след като в първия кръг се наложиха и над Чехия.

Водени от опитния треньор Кирил Георгиев, българските шахматисти при мъжете също се поздравиха с успех, като надделяха над Исландия с 2,5:1,5 точки. Мартин Петров (втора дъска, бели фигури) и Момчил Петков (трета дъска, черни фигури) донесоха победите за нашия тим, побеждавайки Гудмундур Кяртансон и Ханес Стефансон.

Радослав Димитров завърши реми на четвърта дъска срещу Александър Домалчук-Йонасон, а Аркадий Найдич отстъпи на първа дъска пред Вигнир Стефансон.

В третия кръг на надпреварата дамите ще се изправят срещу отбора на Швейцария, а мъжете ще премерят сили с Белгия.