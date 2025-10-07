Добруджа и Черно море ще играят контрола във футболната пауза

Черно море и Добруджа ще изиграят контрола по време на предстоящата пауза за националните отбори. Двата тима ще излязат един срещу друг на 8 октомври (сряда) от 15:00 часа на стадион "Младост" във Варна.

Този приятелски мач ще даде възможност на треньорските щабове да изпробват нови тактически схеми и да дадат шанс на по-малко използвани футболисти да блеснат на терена.

Припомняме, че Черно море и Добруджа вече премериха сили в мач от Първа лига през миналия месец на стадион "Тича", където "моряците" излязоха победители с 2:0. Сега двата състава ще имат възможност да сверят часовниците си и да поддържат игрови ритъм по време на паузата в шампионата.