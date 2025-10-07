Новак Джокович показа желязна воля и преодоля болката, за да елиминира испански съперник в Шанхай

Сърбинът Новак Джокович демонстрира истински шампионски дух и непоколебимост, след като се пребори с контузия и надви Хауме Мунар от Испания в напрегнат двубой на Мастърс турнира в Шанхай. Световният №1 се класира за четвъртфиналите, след като триумфира с 6:3, 5:7, 6:2 в среща, продължила два часа и 40 минути.

Още в началото на сблъсъка, феновете на Джокович затаиха дъх, когато той поиска медицински таймаут заради болки в левия глезен, малко след като поведе с пробив при 3:1. Въпреки физическите неразположения, Ноле не позволи на Мунар да се върне в сета и затвори първата част с 6:3.

Във втория сет битката се изостри, като двамата тенисисти си разменяха геймове до самия край. Точно когато изглеждаше, че Джокович ще удържи, той допусна пробив и отстъпи с 5:7.

Медицинският екип отново се намеси, а няколко обезболяващи таблетки помогнаха на сърбина да се върне в играта.

Третият сет започна вихрено за Джокович, който реализира ранен пробив и въпреки видимия дискомфорт, използваше лед, студена вода и всякакви средства, за да се справи с болката и жегата на корта. Сърбинът показа характер и затвори решителната част с убедителното 6:2.

В следващия кръг Новак Джокович ще се изправи срещу белгийския талант Зизу Бергс в битка за място на полуфиналите на престижния турнир в Шанхай, чийто награден фонд надхвърля 9 милиона долара.