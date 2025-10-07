Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович показа желязна воля и преодоля болката, за да елиминира испански съперник в Шанхай

7 Октомври, 2025 20:09 565 3

Още в началото на сблъсъка сърбинът поиска медицински таймаут

Новак Джокович показа желязна воля и преодоля болката, за да елиминира испански съперник в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сърбинът Новак Джокович демонстрира истински шампионски дух и непоколебимост, след като се пребори с контузия и надви Хауме Мунар от Испания в напрегнат двубой на Мастърс турнира в Шанхай. Световният №1 се класира за четвъртфиналите, след като триумфира с 6:3, 5:7, 6:2 в среща, продължила два часа и 40 минути.

Още в началото на сблъсъка, феновете на Джокович затаиха дъх, когато той поиска медицински таймаут заради болки в левия глезен, малко след като поведе с пробив при 3:1. Въпреки физическите неразположения, Ноле не позволи на Мунар да се върне в сета и затвори първата част с 6:3.

Във втория сет битката се изостри, като двамата тенисисти си разменяха геймове до самия край. Точно когато изглеждаше, че Джокович ще удържи, той допусна пробив и отстъпи с 5:7.

Медицинският екип отново се намеси, а няколко обезболяващи таблетки помогнаха на сърбина да се върне в играта.

Третият сет започна вихрено за Джокович, който реализира ранен пробив и въпреки видимия дискомфорт, използваше лед, студена вода и всякакви средства, за да се справи с болката и жегата на корта. Сърбинът показа характер и затвори решителната част с убедителното 6:2.

В следващия кръг Новак Джокович ще се изправи срещу белгийския талант Зизу Бергс в битка за място на полуфиналите на престижния турнир в Шанхай, чийто награден фонд надхвърля 9 милиона долара.


  • 2 Перо

    4 0 Отговор
    Джокович е Велик спортист и най-вече човек, спонсор на закъсали общини и хора, при климатични катаклизмии, не е на държавна издръжка, морален човек! Носител на всички световни рекорди и титли! Нашият каун си плаща за реклами със спанчуги! Държавата го издържа с 400,000 лв. годишно и е извън първите 20 в световната ранг листа!

    20:34 07.10.2025

  • 3 оня

    1 0 Отговор
    Господ Джокович няма сериозен проблем с глезен.Той просто игра с висока температура и УСПЯ!Явно е вирус Чинайски.Колкото до букмейкърите.........Когато ЗА Господ-Джокович давате коефициент 2.........Вижте все пак дали го изнасят на носилка и тогава давайте....ако само му мерят кръвното.........ЕЕ,друг път пак давайте ,а аз ще вземам!Благодаря!

    20:37 07.10.2025

