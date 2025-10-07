Глигани отложиха мач в областна група Пазарджик

Домакинството на Бенковски Црънча с Орлета Пазарджик от „Б” Областна футболна група Пазарджик бе отложено.

Причината според клуба е: „добре позната”.

Броени часове преди срещата глигани са разорали подгизналия терен, с което за пореден път са съсипали труда на домакина и капитан на црънчани - Георги Стоицов, поддържащ клубната база.

Мачът ще се изиграе през месец ноември, като точната дата и час ще бъдат обявени на по-късен етап.