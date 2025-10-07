Новини
Глигани отложиха мач в областна група Пазарджик

7 Октомври, 2025 19:39 1 360 8

  • бенковски црънча-
  • орлета пазарджик-
  • областна футболна група -
  • пазарджик -
  • глигани-
  • терен-
  • бфс

Двубоят Бенковски Црънча - Орлета Пазарджик не се състоя

Глигани отложиха мач в областна група Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Домакинството на Бенковски Црънча с Орлета Пазарджик от „Б” Областна футболна група Пазарджик бе отложено.

Причината според клуба е: „добре позната”.

Броени часове преди срещата глигани са разорали подгизналия терен, с което за пореден път са съсипали труда на домакина и капитан на црънчани - Георги Стоицов, поддържащ клубната база.

Мачът ще се изиграе през месец ноември, като точната дата и час ще бъдат обявени на по-късен етап.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    15 0 Отговор
    Да ги прекръстят на "Глиган – Црънча".

    19:43 07.10.2025

  • 2 Хи хи хи

    16 0 Отговор
    Абе хора какво става с черната пантера,🤣 бре?

    Коментиран от #3, #4

    19:43 07.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 споко

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи":

    като се вмирише пак боко или шиши ще я извадят за да отклонят вниманието на стадото

    19:47 07.10.2025

  • 5 Тома

    13 1 Отговор
    Това е стадион за 5 милиона направен от шайката герб

    19:51 07.10.2025

  • 6 мдаа

    10 0 Отговор
    Глиган Пеевски е трябвало да викнат да ги изгони.

    20:04 07.10.2025

  • 7 Гошо

    7 0 Отговор
    Екстра, прасетата/свинете/ излязоха на терен
    Стреляй по свините алчни, сезона е открит

    20:23 07.10.2025

  • 8 шиши ко търрси там?

    0 0 Отговор
    Абе авджии няма ли в тая държава...

    21:17 07.10.2025

