Глигани отложиха мач в областна група Пазарджик

Домакинството на Бенковски Црънча с Орлета Пазарджик от „Б” Областна футболна група Пазарджик бе отложено.
Причината според клуба е: „добре позната”.
Броени часове преди срещата глигани са разорали подгизналия терен, с което за пореден път са съсипали труда на домакина и капитан на црънчани - Георги Стоицов, поддържащ клубната база.
Мачът ще се изиграе през месец ноември, като точната дата и час ще бъдат обявени на по-късен етап.
1 дядо поп
19:43 07.10.2025
2 Хи хи хи
Коментиран от #3, #4
19:43 07.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 споко
До коментар #2 от "Хи хи хи":като се вмирише пак боко или шиши ще я извадят за да отклонят вниманието на стадото
19:47 07.10.2025
5 Тома
19:51 07.10.2025
6 мдаа
20:04 07.10.2025
7 Гошо
Стреляй по свините алчни, сезона е открит
20:23 07.10.2025
8 шиши ко търрси там?
21:17 07.10.2025