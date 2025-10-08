Кристиано Роналдо разкри кога ще окачи бутонките

Кристиано Роналдо отново прикова вниманието на феновете и медиите, след като се появи на бляскавата церемония "Portugal Football Globes". Там португалският капитан бе удостоен със специално отличие, но далеч не даде знак, че мисли за сбогуване със зеления терен.

Въпреки че вече е на 40 години, Роналдо излъчваше спокойствие и непоклатима увереност, докато говореше за бъдещето си пред журналистите. Той подчерта, че мотивацията му да се раздава за националния отбор и за Ал-Насър е по-силна от всякога.

"Гледам напред, но живея в настоящето – мач след мач. Нашата голяма цел е Световното първенство през 2026 година, но трябва да вървим стъпка по стъпка. Сега ни предстоят два ключови двубоя у дома, пред нашите фенове, а това винаги ни дава допълнителна сила," сподели Роналдо с характерната си страст.

Звездният нападател не скри, че изпитва истинска гордост всеки път, когато облече националната фланелка.

"Португалците винаги са зад мен – независимо от резултата. Вярвам, че ще се класираме за Мондиала," категоричен бе той.

Получената награда не бе повод за равносметка, а по-скоро признание за дългогодишния му труд и амбиция.

"Това не е трофей за края на кариерата ми. Виждам го като оценка за постоянството и желанието ми да побеждавам. Харесва ми да помагам на младите, а те ме държат във форма. Именно конкуренцията с тях ме държи мотивиран," разкри Кристиано.

Роналдо не пропусна да спомене, че често чува съвети от близки и приятели да се оттегли, но самият той не усеща, че е настъпил моментът за това.

"Мнозина ми казват: 'Време е да спреш.' Но аз все още имам какво да дам – както на клуба, така и на националния отбор. Ще се откажа, когато усетя, че е дошъл моментът. Засега се наслаждавам на всеки ден," заяви с усмивка португалецът.

В заключение, Роналдо сподели и своята житейска философия: "Преди две десетилетия исках да покоря света. Днес гледам на нещата по-спокойно – живея ден за ден, без да правя дългосрочни планове. Животът е непредсказуем, затова се старая да се наслаждавам на всяка тренировка и всеки мач. Какво ще стане по-нататък – ще видим."

С тези думи Кристиано Роналдо още веднъж доказа, че духът му е несломим, а краят на кариерата му – все още далеч на хоризонта.