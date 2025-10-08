Серхио Рамос с трогателен поздрав към Жорди Алба след края на футболната му кариера

Вълнуващо послание от Серхио Рамос разчувства феновете на футбола, след като легендарният защитник на Реал Мадрид и настоящ играч на Монтерей (Мексико) отдаде почит на Жорди Алба, който обяви, че слага край на професионалната си кариера. Двамата испански национали, които години наред се изправяха един срещу друг в ожесточените дербита между Барселона и Реал Мадрид, споделиха и безброй незабравими мигове с екипа на „Ла Роха“.

В социалната мрежа X (бивш Twitter) Рамос не скри емоциите си и отправи сърдечни думи към своя дългогодишен съперник и приятел.

„Жорди, какви времена преживяхме заедно! Толкова битки, толкова радостни моменти и победи с националния отбор. Отиваш си като един от най-добрите леви защитници, които испанският футбол е виждал. Футболът ще усеща липсата ти, но името ти ще остане завинаги в историята. Прегръщам те силно, братко!“, написа Рамос.

Жорди Алба, който в момента защитава цветовете на Интер Маями, официално съобщи, че ще се оттегли от футбола след края на сезона в Мейджър Лийг Сокър (MLS). Решението му бележи края на една епоха, в която той се превърна в символ на постоянство, класа и отдаденост на терена.