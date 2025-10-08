Новини
Селекционерът Александър Димитров: Искам дисциплина, отдаденост и добри взаимоотношения

8 Октомври, 2025 12:26

„Бях луд, наистина луд като играч", сподели треньорът

Селекционерът Александър Димитров: Искам дисциплина, отдаденост и добри взаимоотношения - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият футболен селекционер на България Александър Димитров даде да се разбере, че ще държи много на дисциплината в отбора. За целта ще бъде съставен вътрешен правилник, а при евентуално нарушение ще има санкции, които ще бъдат предложени и одобрени лично от футболистите. Това разкри самият Александър Димитров, който бе специален гост в епизод 4 на подкаста на Българския футболен съюз “Да поговорим за футбол”.

„Първото правило на Александър Димитров е чисто човешки - да има приятелско отношение в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Всички правила ще бъдат обсъдени с играчите, а санкциите ще бъдат предложени от самите тях, за да могат да носят отговорност. Тази отговорност ще бъде споделена. Разбира се, че телефоните в съблекалните и в залите няма да са позволени. Не толерирам по никакъв начин закъснения и лошо поведение...”

Александър Димитров се върна и назад във времето, когато не бе край страничната линия, за да дава наставления, а е получавал такива в качеството си на футболист: „Бях луд, наистина луд като играч. Няма да забравя един случай, когато бях капитан в Беласица. Имахме мач с Левски, но на тренировка в дните преди срещата получих фрактура. Докторите казаха, че не мога да играя. Бях убеден, че ще изляза на терена. Предложиха да ми поставят инжекция и да ми направят т.нар. “блокаж” - по този начин се неутрализира болката, но след двубоя тя става двойна. Не успях да довърша мача, но не заради травмата, а за две по-груби нарушения.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво Сашко

    3 0 Отговор
    Дано да успееш с 15-16 куци коне да направиш нещо. И да ги водиш при Преслава да видиш колко добре щракат с пръсти. По щракането ще откриеш талантите способни да губят с 6 гола и да го празнуват след мача в някоя кръчма "Целувай ме до синьо като на ФИНАЛ".

    12:41 08.10.2025

  • 2 кУмУнист

    0 0 Отговор
    Само за това, че взе в отбора турицов, тоя треньор трябва да бъде уволнен преди първият си мач. Да не говорим за махането на Кристиян Димитров и викане на куп анонимници.

    13:20 08.10.2025

  • 3 Еееееее

    0 0 Отговор
    И аз искам да полетя в Космоса!

    13:38 08.10.2025

