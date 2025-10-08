Два тима от Първа и Втора лига застрашени с отнемане на лиценз

На 07.10.2025 г. беше проведено извънредно заседание на Лицензионната комисия към БФС. Заседанието е свикано във връзка с издаването на условен лиценз на ФК „Спартак 1918“, гр. Варна и ПФК „Пирин 22“ АД, гр. Благоевград, вследствие нарастващите им задължения към персонала и Националната агенция по приходите (НАП), информираха от от футболната централа.

Поради сериозното естество на казуса и установените нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващите се задължения към НАП (потвърдени от Агенцията), на среща с Лицензионната комисия бяха поканени ръководител и финансов директор и на двата клуба.

От страна на ПФК „Пирин 22“ АД на срещата присъстваше г-н Светослав Дяков – изпълнителен директор на клуба, a ФК „Спартак 1918“, гр. Варна не изпрати представител.

На проведената среща, Лицензионната комисия информира лично г-н Дяков, а чрез и-мейл и ФК „Спартак 1918“, че в срок до 21.10.2025 г., (вторник) до 12.00 ч. клубовете следва да представят съответно документи, доказващи изпълнението на изискванията на чл. 50 и чл. 66 от Наредбата за национално клубно лицензиране, а именно „Липса на просрочени задължения към персонала и НАП“.

В случай че изискването не бъде спазено, Лицензионната комисия информира, че лицензът на ФК „Спартак 1918“ и ПФК „Пирин 22“ АД за участие в първенствата и турнирите в системата на БФС ще бъде отнет.