Линда Носкова елиминира Наоми Осака и продължава напред в Ухан

8 Октомври, 2025 18:21 373 1

Сблъсъкът продължи 1 час и 29 минути

Линда Носкова елиминира Наоми Осака и продължава напред в Ухан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща изненада беляза втория кръг на престижния турнир по тенис на твърди кортове в китайския град Ухан. Чешката надежда Линда Носкова демонстрира впечатляваща игра и успя да отстрани бившата №1 в света Наоми Осака, като по този начин си осигури място на осминафиналите.

Сблъсъкът между двете състезателки, които за първи път се срещнаха на професионалната сцена, продължи 1 час и 29 минути. Носкова, която в момента заема 17-ата позиция в световната ранглиста, надделя над японската си съперничка с резултат 7:6(2), 6:3.

Мачът бе изпълнен с динамични разигравания и напрежение до последната точка, но младата чехкиня показа хладнокръвие и стабилност в ключовите моменти.

След този успех Линда Носкова ще очаква следващата си опонентка, която ще бъде определена от двубоя между казахстанката Елена Рибакина (№9 в света) и румънката Жаклин Кристиан (№48).


    ли има хора в това градче

    18:43 08.10.2025

