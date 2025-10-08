Новини
Елена Рибакина стартира успешно в Ухан

8 Октомври, 2025 20:46 471 1

Тенисистката от Казахстан отстрани Жаклин Кристиан

Елена Рибакина стартира успешно в Ухан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина започна с победа своето участие в тенис турнира за дами на твърд терен в Ухан, Китай.

Във втория кръг на надпреварата, 26-годишната тенисистка от Казахстан, в момента заемаща деветото място в световната класация, се справи успешно с 48-ата в ранглистата Жаклин Кристиан от Румъния, записвайки резултат 6:4, 6:3.

Срещата продължи 1 час и 24 минути.

Това бе четвъртата среща между Рибакина и Кристиан на професионална арена и третата на твърд терен. Казахстанката отбеляза трета победа.

Следващата съперничка на Рибакина е чешката тенисистка Линда Носкова.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
