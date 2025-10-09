Светът на футбола скърби: Мигел Анхел Русо си отиде след тежка битка с рака

Аржентинската футболна общност потъна в траур, след като стана ясно, че легендарният наставник на Бока Хуниорс – Мигел Анхел Русо, е починал на 69-годишна възраст. Новината бе потвърдена от Аржентинската футболна федерация, която изрази дълбоки съболезнования към близките и феновете на обичания треньор.

През последните седмици здравословното състояние на Русо рязко се влоши. След дълга и изтощителна борба с рака на простатата, диагностициран през 2017 година, той бе приет в болница заради усложнения, свързани с уринарна инфекция. Въпреки усилията на лекарите, този път организмът му не издържа.

Последният мач, в който Русо застана край тъчлинията като старши треньор на Бока, бе на 21 септември – драматично равенство 2:2 срещу Сентрал Кордоба. След това, поради здравословни причини, той бе заменен временно от своя асистент Клаудио Убеда.

Кариерата на Мигел Анхел Русо е изпъстрена с успехи както на терена, така и извън него. Като футболист той се окичва с шампионските отличия на Аржентина през 1982 и 1983 година с екипа на Метрополитано и Насионал.

В периода 1983-1985 г. Русо записва 17 мача и 1 гол за националния отбор на Аржентина, но поредица от контузии го лишават от участие на световното първенство през 1986 г., където „гаучосите“ триумфират.

След края на активната си кариера, Русо се превръща в един от най-уважаваните треньори в Южна Америка. Той ръководи отбори не само в родната Аржентина, но и в Испания, Чили, Мексико, Колумбия, Перу, Парагвай и Саудитска Арабия.

Три пъти поема кормилото на Бока Хуниорс, като през 2020 г. извежда тима до шампионската титла, а през 2007 г. печели престижната Копа Либертадорес.

Загубата на Мигел Анхел Русо оставя дълбока празнина в сърцата на футболисти, колеги и милиони фенове по света.