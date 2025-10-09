Димитър Кузманов се оттегли от Чалънджър турнира в Херсонисос заради здравословни неразположения

Българският тенисист Димитър Кузманов бе принуден да прекрати участието си на турнира от сериите Чалънджър 50, провеждащ се в гръцкия курорт Херсонисос. Причината за неочакваното му оттегляне са физически проблеми, които възпрепятстваха пловдивчанина да продължи битката на корта.

Кузманов, който бе сред поставените в основната схема и заемаше осмото място, трябваше да се изправи във втория кръг срещу молдовския квалификант Раду Албот. За съжаление, поради здравословните си неразположения, българинът не успя да излезе за двубоя, което автоматично изпрати Албот в следващата фаза на надпреварата без игра.

Проблемът на Кузманов се отрази и на участието му в турнира на двойки. Заедно с партньора си Денис Новак от Австрия, те трябваше да премерят сили на четвъртфиналите с тандема Давид Поляк (Чехия) и Макс Вестфал (Франция).

Междувременно, в същата фаза на турнира при двойките, Антъни Генов (България) и шведският му партньор Ерик Гревелиус, които са водачи в схемата, се изправят срещу британците Макс Бейзинг и Джеймс Стори.