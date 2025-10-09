Първа треньорска рокада в Ла Лига този сезон

Новият член на Ла Лига, Реал Овиедо, обяви официално раздялата си със старши треньора Велко Паунович. Решението бе съобщено чрез социалните мрежи на клуба и бележи първата треньорска смяна в елита за сезон 2025/26.

Сърбинът, който изведе Овиедо до дългоочакваното завръщане в Примера дивисион след 25-годишна пауза, напуска поста си заедно с целия си екип. Договорът на Паунович бе валиден до края на настоящата кампания, но ръководството на клуба избра да прекрати сътрудничеството преждевременно.

Причина за раздялата са незадоволителните резултати от началото на сезона – само две победи и цели шест поражения, които поставиха Овиедо в трудна позиция в класирането.

Въпреки историческия успех и емоционалното изкачване в Ла Лига, Паунович не успя да стабилизира представянето на тима сред най-добрите.

Сега пред ръководството на Реал Овиедо стои нелеката задача да намери нов наставник, който да върне отбора на победния път и да гарантира оцеляването му в испанския футболен елит.