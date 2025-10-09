Новини
Спорт »
Световен футбол »
Първа треньорска рокада в Ла Лига този сезон

Първа треньорска рокада в Ла Лига този сезон

9 Октомври, 2025 14:25 291 0

  • ла лига-
  • реал овиедо-
  • старши треньора-
  • велко паунович-
  • сезон 2025/26-
  • примера дивисион-
  • футбол-
  • испания

Реал Овиедо се раздели с Велко Паунович

Първа треньорска рокада в Ла Лига този сезон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият член на Ла Лига, Реал Овиедо, обяви официално раздялата си със старши треньора Велко Паунович. Решението бе съобщено чрез социалните мрежи на клуба и бележи първата треньорска смяна в елита за сезон 2025/26.

Сърбинът, който изведе Овиедо до дългоочакваното завръщане в Примера дивисион след 25-годишна пауза, напуска поста си заедно с целия си екип. Договорът на Паунович бе валиден до края на настоящата кампания, но ръководството на клуба избра да прекрати сътрудничеството преждевременно.

Причина за раздялата са незадоволителните резултати от началото на сезона – само две победи и цели шест поражения, които поставиха Овиедо в трудна позиция в класирането.

Въпреки историческия успех и емоционалното изкачване в Ла Лига, Паунович не успя да стабилизира представянето на тима сред най-добрите.

Сега пред ръководството на Реал Овиедо стои нелеката задача да намери нов наставник, който да върне отбора на победния път и да гарантира оцеляването му в испанския футболен елит.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ