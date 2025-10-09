Реал Мадрид следи изявите на младата сензация на Елче – Родриго Мендоса

Реал Мадрид е насочил вниманието си към изгряващата звезда на Елче, Родриго Мендоса. Според авторитетни източници от Иберийския полуостров, „белият балет“ планира да привлече 20-годишния полузащитник, който вече впечатлява с изявите си на терена.

Мендоса, който дебютира за първия тим на Елче през 2022 година, бързо се превърна в ключова фигура за своя клуб. До момента талантливият халф е записал 56 срещи във всички надпревари, като е реализирал 5 попадения и е асистирал за още 2 гола. По-голямата част от опита му идва от Сегунда Дивисион, където е изиграл 44 мача, но вече има и пет участия в Ла Лига, гарнирани с един гол.

В момента Родриго Мендоса защитава цветовете на Испания на Световното първенство за младежи до 20 години. Именно там той се отличи с решаваща асистенция при минималната победа с 1:0 над Украйна на осминафиналите – пореден щрих към впечатляващото му футболно портфолио.

Интересът към младия испанец не е случаен – редица европейски грандове следят отблизо развитието му, но според информация на Defensa Central, Реал Мадрид е най-настоятелен в опитите си да го привлече.

Мендоса има действащ договор с Елче до лятото на 2028 година, а освобождаващата му клауза е сравнително достъпна – 20 милиона евро.