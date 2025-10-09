УЕФА засне филм в България

През февруари 2025 г. УЕФА стартира програмата „Take Care“, насочена към ангажиране на спортни организации, треньори, родители и общности в подкрепа на децата за справяне с ключови съвременни предизвикателства – от липса на физическа активност и нездравословни навици, до психично здраве, дигитална зависимост и безопасност.

За документалния филм към четвъртия модул – „Дигитална зависимост“, УЕФА избра Българския футболен съюз за партньор в заснемането. Във фокуса попадна Футболното училище на “Ботев” Пловдив, което бе посочено като пример как чрез футбола младежите могат да бъдат ангажирани активно, социализирани и насърчени да прекарват по-малко време в дигитална среда.

Снимачният екип на УЕФА посети базата в Коматево на 5 септември, като в продукцията се включиха представители на клуба, родители, деца от школата, както и Ивелин Попов, който застана зад каузата лично. От страна на БФС участие взе Началник отдел "Устойчиво стратегическо развитие“ Сaни Дебърска.

Това признание от страна на УЕФА е ясен сигнал, че БФС и българските клубове могат да бъдат модел за подражание, когато става дума за отговорност към младите – не само като ги привличаме към спорта, но и като използваме футбола като инструмент за здравословен начин на живот, социална свързаност и превенция на зависимости.