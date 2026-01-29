Новини
Изпълкомът на БФС проведе заседание: Ето какви теми бяха обсъдени

29 Януари, 2026 16:04 339 1

Сред разгледаните въпроси бяха и солидарните плащания от УЕФА

Изпълкомът на БФС проведе заседание: Ето какви теми бяха обсъдени - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз проведе заседание, като след срещата изпълнителният директор на БФС Андрей Петров и заместник-изпълнителният директор Добри Гьонов дадоха пресконференция, на която представиха основните взети решения.

Изпълкомът прие проект за свикване на редовен отчетен конгрес на БФС, който ще се проведе на 20 март в София. В дневния ред на конгреса са включени приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и промени в устава на БФС. Измененията са резултат от дългогодишна комуникация с ФИФА и УЕФА и са насочени към осъвременяване на нормативната рамка и въвеждане на ежегодно Общо събрание в устава.

По време на заседанието бе дадена зелена светлина за започване на обсъждания относно ребрандиране на Българския футболен съюз, включително промени в логото, цветовата гама и визуалната идентичност на организацията.

Сред разгледаните теми бяха и солидарните плащания от УЕФА, като бе прието 17% от средствата да бъдат разпределяни към клубовете от Втора лига. Предстои допълнителна среща с представителите на лигата за детайлно разясняване на механизма.

Изпълкомът взе решение програмата за плейофната фаза в efbet Лига да бъде изготвена чрез специализиран софтуер, с оглед натоварения календар и събитията на Националния стадион. БФС ще прояви необходимата гъвкавост във връзка с евентуално съвпадение на дати на избори и спортни срещи, включително възможна промяна на датата за дербито между Левски и ЦСКА.

По отношение на лицензирането бе даден мандат на Лицензионната комисия да проведе своята процедура, а като изключение бе прието Септември София да завърши сезона с домакинства на стадион „ДИТ“, като мачовете с по-голям зрителски интерес ще се играят на Националния стадион или други подходящи съоръжения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандокан

    0 0 Отговор
    Къде да намерим толкова слаб отбор за контрола, че лъжите национали на Гонзо да бият поне с два гола, че да си вдигнат малко самочувствието и други работи.

    16:16 29.01.2026

