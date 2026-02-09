БФС санкционира Арда заради репликата „главното корумпе“ срещу Георги Кабаков

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи парична санкция в размер на 3067,75 евро на Арда Кърджали. Причината – официалната позиция на клуба, в която главният рефер Георги Кабаков бе наречен „главното корумпе“ след напрегнатия двубой с ЦСКА.
Суровата глоба е резултат от сезиране на Съдийската комисия, която определи изказването като уронващо престижа, честта и достойнството на съдията.
Наказанието е постановено на основание чл. 37, ал.1, т.17, ал.2, б. В от Дисциплинарния правилник за сезон 2025/2026.
Ръководството на Арда има възможност да обжалва решението пред Апелативната комисия в рамките на седем дни от получаването на уведомлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #2, #3
17:46 09.02.2026
2 Борчо
До коментар #1 от "Сандо":Всички футболни съдии още от началото на "Прехода/промените" са бизнесмени. Членове на същите бизнес групи които "издържат" българските отбори "грандове и хегемони"! По декларациите ще ги познаеш кой от кой кръг е.
19:42 09.02.2026
3 Борчо
До коментар #1 от "Сандо":Всички футболни съдии още от началото на "Прехода/промените" са бизнесмени. Членове на същите бизнес групи които "издържат" българските отбори "грандове и хегемони"! По декларациите ще ги познаеш кой от кой кръг е.
19:43 09.02.2026