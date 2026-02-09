БФС санкционира Арда заради репликата „главното корумпе“ срещу Георги Кабаков

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи парична санкция в размер на 3067,75 евро на Арда Кърджали. Причината – официалната позиция на клуба, в която главният рефер Георги Кабаков бе наречен „главното корумпе“ след напрегнатия двубой с ЦСКА.

Суровата глоба е резултат от сезиране на Съдийската комисия, която определи изказването като уронващо престижа, честта и достойнството на съдията.

Наказанието е постановено на основание чл. 37, ал.1, т.17, ал.2, б. В от Дисциплинарния правилник за сезон 2025/2026.

Ръководството на Арда има възможност да обжалва решението пред Апелативната комисия в рамките на седем дни от получаването на уведомлението.