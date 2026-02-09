Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС санкционира Арда заради репликата „главното корумпе“ срещу Георги Кабаков

БФС санкционира Арда заради репликата „главното корумпе“ срещу Георги Кабаков

9 Февруари, 2026 17:22 617 3

  • дисциплинарната комисия-
  • българския футболен съюз -
  • санкция -
  • арда -
  • кърджали-
  • рефер -
  • георги кабаков -
  • корумпе-
  • цска-
  • глоба-
  • съдийската комисия-
  • дк-
  • бфс

Съдийската комисия определи изказването като уронващо престижа, честта и достойнството на съдията

БФС санкционира Арда заради репликата „главното корумпе“ срещу Георги Кабаков - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи парична санкция в размер на 3067,75 евро на Арда Кърджали. Причината – официалната позиция на клуба, в която главният рефер Георги Кабаков бе наречен „главното корумпе“ след напрегнатия двубой с ЦСКА.

Суровата глоба е резултат от сезиране на Съдийската комисия, която определи изказването като уронващо престижа, честта и достойнството на съдията.

Наказанието е постановено на основание чл. 37, ал.1, т.17, ал.2, б. В от Дисциплинарния правилник за сезон 2025/2026.

Ръководството на Арда има възможност да обжалва решението пред Апелативната комисия в рамките на седем дни от получаването на уведомлението.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    3 0 Отговор
    Докато съдиите се смятат за неприкосновени личности и не носят отговорност пред футболната общественост,то съдийството винаги ще е продажно и безнаказано.И е крайно време федерацията с разните си органи да не застава срещу хората и клубовете,а да започне да се бори със собствените си грешки и батаци.

    Коментиран от #2, #3

    17:46 09.02.2026

  • 2 Борчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Всички футболни съдии още от началото на "Прехода/промените" са бизнесмени. Членове на същите бизнес групи които "издържат" българските отбори "грандове и хегемони"! По декларациите ще ги познаеш кой от кой кръг е.

    19:42 09.02.2026

  • 3 Борчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Всички футболни съдии още от началото на "Прехода/промените" са бизнесмени. Членове на същите бизнес групи които "издържат" българските отбори "грандове и хегемони"! По декларациите ще ги познаеш кой от кой кръг е.

    19:43 09.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове