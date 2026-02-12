Вземете 50% отстъпка за хостинг от

България очаква жребия за Лигата на нациите: кои ще са новите ни съперници?

12 Февруари, 2026 11:26 513 4

Воденият от Александър Димитров тим ще се състезава в третото ниво на надпреварата

Днес вечерта футболна България ще насочи погледите си към Брюксел, където ще се изтегли жребият за предстоящото издание на престижния турнир на УЕФА – Лига на нациите. Точно в 19:00 часа ще стане ясно кои ще бъдат противниците на националния ни отбор в груповата фаза.

Воденият от Александър Димитров тим ще се състезава в третото ниво на надпреварата, където конкуренцията е ожесточена, а всяка точка – златна.

България попадна във втора урна, заедно с отборите на Финландия, Словакия и Армения. Това означава, че „лъвовете“ няма да се изправят срещу тези съперници, но ще трябва да премерят сили с по един представител от всяка от останалите урни.

В първа урна фаворити са Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан – отбори, които традиционно показват стабилна игра и не се предават лесно.

Третата урна включва Беларус, Фарьорските острови, Кипър и Естония, а в четвъртата са Гибралтар или Латвия, Люксембург или Малта, Молдова и Сан Марино – състави, които често изненадват с непримирим дух.

Любопитна новост в тазгодишния формат е, че мачовете през септември и октомври ще се обединят в един прозорец – между 24 септември и 6 октомври, което ще направи програмата още по-интензивна и динамична.

Последните две срещи от груповата фаза ще се изиграят между 12 и 17 ноември.


