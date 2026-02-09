Промяна в началния час на пловдивското дерби за Купата на България по настояване на МВР

Голямата футболна битка между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив за Купата на България ще започне по-рано от предвиденото, след като органите на реда поискаха промяна в програмата.

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви, че четвъртфиналният сблъсък между двата пловдивски гранда ще стартира в 15:30 часа на 12 февруари 2026 г., вместо първоначално планирания час – 18:00.

Решението идва след препоръка от Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР, която настоя за по-ранен начален час с цел по-добра организация и гарантиране на сигурността по време на дербито.