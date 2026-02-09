Новини
Спорт »
Бг футбол »
Промяна в началния час на пловдивското дерби за Купата на България по настояване на МВР

Промяна в началния час на пловдивското дерби за Купата на България по настояване на МВР

9 Февруари, 2026 17:44 612 0

  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив-
  • купата на българия -
  • спортно-техническата комисия -
  • българския футболен съюз -
  • главна дирекция „национална полиция“ -
  • мвр-
  • първа лига

Така феновете на футбола ще трябва да се подготвят за следобедно шоу

Промяна в началния час на пловдивското дерби за Купата на България по настояване на МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямата футболна битка между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив за Купата на България ще започне по-рано от предвиденото, след като органите на реда поискаха промяна в програмата.

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви, че четвъртфиналният сблъсък между двата пловдивски гранда ще стартира в 15:30 часа на 12 февруари 2026 г., вместо първоначално планирания час – 18:00.

Решението идва след препоръка от Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР, която настоя за по-ранен начален час с цел по-добра организация и гарантиране на сигурността по време на дербито.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове