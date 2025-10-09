Гергана Топалова приключи участие на четвъртфиналите в Севиля

Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 българка отстъпи с 6:3, 1:6, 5:7 от представителката на домакините Сара Долс. Срещата продължи 2 часа и 54 минути.



25-годишната Топалова имаше преднина от 5:2 в третата решителна част, а при 5:3 пропусна два мачбола на собствен сервис. Това се оказа решаващо, като със серия от пет поредни загубени гейма българката отпадна от надпреварата.