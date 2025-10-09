Новини
Спорт »
Тенис »
Гергана Топалова приключи участие на четвъртфиналите в Севиля

9 Октомври, 2025 18:09 385 0

  • гергана топалова -
  • тенис -
  • турнир-
  • клей-
  • севиля-
  • испания

Българката допусна обрат от Сара Долс

Гергана Топалова приключи участие на четвъртфиналите в Севиля - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 българка отстъпи с 6:3, 1:6, 5:7 от представителката на домакините Сара Долс. Срещата продължи 2 часа и 54 минути.


25-годишната Топалова имаше преднина от 5:2 в третата решителна част, а при 5:3 пропусна два мачбола на собствен сервис. Това се оказа решаващо, като със серия от пет поредни загубени гейма българката отпадна от надпреварата.


