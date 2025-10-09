Новини
Рони О’Съливан с впечатляваща победа и безапелационно класиране за осминафиналите на Гран при в Сиан

Легендарният снукър майстор Рони О’Съливан демонстрира класата си и безапелационно се промъкна сред най-добрите 16 на Гран при на Сиан 2025, след като буквално помете Стивън Магуайър с категоричното 5:0 в Qujiang Athletic Center.

Още от първия фрейм „Ракетата“ даде ясен сигнал, че е дошъл за победа – с брилянтна серия от 134 точки, напомняйки за финала на UK Championship през 2007 г. След това О’Съливан не остави никакви шансове на съперника си, като добави още три впечатляващи брейка – 70, 63 и 85 точки, с които си осигури комфортна преднина от 4:0 преди почивката. Веднага след подновяването на играта, англичанинът затвори мача с втори пореден „чист“ успех в турнира.

Тази седмица в Китай О’Съливан е загубил едва един фрейм – след убедителни победи над Юлиан Бойко (5:0) и Яо Пънчън (5:1).

Следващото предизвикателство пред него ще бъде Джак Джоунс – финалист от Световното първенство 2024, който елиминира Дейвид Лили с 5:3.

За Магуайър вечерта се оказа разочароваща – шотландецът, който това лято триумфира с ранкинг титлата в Шампионатната лига, успя да отбележи едва 25 точки в целия двубой. Нещо повече, негативната му серия срещу О’Съливан продължава – вече седем поредни поражения и само един успех в последните 13 сблъсъка между двамата.

О’Съливан е на крачка от нов исторически връх – рекордна 42-ра ранкинг титла и внушителната награда от £177,000. Това би била първата му титла след триумфа на Световната Гран при през януари 2024. През август в Саудитска Арабия той бе на косъм да прекъсне тази пауза, но загуби драматичния финал на Мастърса в Джеда от Нийл Робъртсън с 9:10.


