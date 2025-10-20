Новини
Спортът по ТВ в понеделник (20 октомври)

20 Октомври, 2025 08:26 430 0

Тенис, футбол, баскетбол и снукър по телевизията днес

14.30 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1

15.00 Тенис: турнир в Базел - МАХ Спорт 2

15.00 Тенис: турнир в Базел - МАХ Спорт 3

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън - Евроспорт 1

16.45 Футбол: Ал Уахда – Ал Духаил - Нова спорт

17.30 Футбол: Арда – Септември София - Диема спорт

19.00 Футбол: Ал Шорта – Ал Итихад - Диема спорт 3

19.00 Футбол: Ал Шарджа – Трактор - Нова спорт

19.15 Баскетбол: Рилски спортист – Черно море Тича - МАХ Спорт 2

20.00 Футбол: Берое Стара Загора – Монтана - Диема спорт

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън - Евроспорт 1

21.15 Футбол: Ал Ахли – Ал Гарафа - Диема спорт 3

21.15 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1

21.30 Футбол: Кадис – Бургос - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Кремонезе – Удинезе - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Алавес – Валенсия - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Уест Хем – Брентфорд - Диема спорт 2


