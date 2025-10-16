Новини
Снукър елитът се събира в Рияд: Шампионатът с "златната" топка обещава зрелище през ноември

16 Октомври, 2025 20:45 364 0

Световният снукър ще бъде във фокуса на вниманието тази есен, когато от 19 до 21 ноември столицата на Саудитска Арабия – Рияд, ще приеме едни от най-големите имена в този спорт. Riyadh Season Snooker Championship се очертава като истински празник за феновете, а организаторите са подготвили изненада – специална "златна" топка, която ще носи цели 20 точки на всеки, който се осмели да атакува максимален брейк.

Сред звездите, които ще се борят за трофея, е и Шон Мърфи. Неговата скорошна титла дойде в най-подходящия момент и му осигури място сред избраниците за престижния турнир. Конкуренцията ще бъде ожесточена – водач в схемата е настоящият шампион Марк Алън, а веднага след него се нарежда световният първенец Джао Синтонг.

Останалите осем най-добри играчи от световната ранглиста също ще премерят сили на зеленото сукно. Очаква се Riyadh Season Snooker Championship да предложи не само оспорвани двубои, но и нови рекорди, особено с въвеждането на "златната" топка, която може да преобърне всяка партия.

Следователно съставът на турнира е следният:

• Марк Алън

• Джао Синтонг

• Джъд Тръмп

• Кайрън Уилсън

• Нийл Робъртсън

• Марк Уилямс

• Рони О’Съливан

• Джон Хигинс

• Дин Джунхуей

• Шон Мърфи

• Двама местни участници с "уайлдкард", които ще бъдат обявени на по-късен етап


