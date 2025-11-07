Новини
Шотландско дерби на полуфиналите в Нанкин: Магуайър и Хигинс се изправят един срещу друг

Двамата ще спорят за място на финала на Международния шампионат по снукър

Вълнуващ сблъсък между двама от най-ярките представители на шотландския снукър предстои на полуфиналите на Международния шампионат в Нанкин. Стивън Магуайър и Джон Хигинс ще премерят сили в битка, която обещава да бъде истински празник за феновете на играта.

След като демонстрира впечатляваща форма, Магуайър разгроми Зак Шурти с категоричното 6:1 и си осигури място сред най-добрите четирима в турнира. Това е 38-ият полуфинал в ранкинг състезание за 44-годишния шотландец, който ще се стреми към втора ранкинг титла за сезона и осма в своята богата кариера. По-рано през годината той триумфира в Шампионатната лига. Магуайър, който през седмицата премина през три изключително оспорвани мача, спечелени с по 6:4, този път не остави никакви шансове на съперника си. Със серии от 50, 94 и 59 точки той показа класа и самочувствие, които му донесоха заслужен успех.

В следващия кръг обаче го очаква далеч по-сериозно предизвикателство – неговият дългогодишен приятел и сънародник Джон Хигинс. Легендарният Хигинс също се представи на ниво, елиминирайки Шон Мърфи и така оформи изцяло шотландския полуфинал.

Любопитен факт е, че Магуайър не е побеждавал Хигинс от 2014 година насам и ще се опита да прекъсне тази негативна серия от четири поредни загуби.


