Новини
Спорт »
Други спортове »
Сензация на старта: Рони О'Съливан напусна Шампионата на Обединеното кралство след шокираща загуба

Сензация на старта: Рони О'Съливан напусна Шампионата на Обединеното кралство след шокираща загуба

2 Декември, 2025 22:45 546 0

  • снукър-
  • рони о'съливан-
  • шампионат-
  • ракетата-
  • китаец -
  • жоу юелонг

Талантливият китаец Жоу Юелонг отстрани "Ракетата"

Сензация на старта: Рони О'Съливан напусна Шампионата на Обединеното кралство след шокираща загуба - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните играчи в снукъра – Рони О'Съливан, отпадна още в първия кръг на Шампионата на Обединеното кралство. Състезанието, което традиционно събира най-добрите майстори на зеленото сукно, стана арена на неочаквана драма.

"Ракетата" отстъпи с 4:6 срещу талантливия китаец Жоу Юелонг. Това бе първото поражение на О'Съливан от Юелонг след осем поредни победи, което прави изненадата още по-голяма.

Мнозина експерти и почитатели на снукъра не скриха разочарованието си, тъй като очакваха Рони да се бори за нова титла.

След този успех, Жоу Юелонг ще се изправи срещу Марк Селби в следващия етап на турнира.

Селби, известен със своята хладнокръвна игра, елиминира Пейфан Ле с категоричното 6:2 и също демонстрира отлична форма.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ