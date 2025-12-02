Един от най-емблематичните играчи в снукъра – Рони О'Съливан, отпадна още в първия кръг на Шампионата на Обединеното кралство. Състезанието, което традиционно събира най-добрите майстори на зеленото сукно, стана арена на неочаквана драма.

"Ракетата" отстъпи с 4:6 срещу талантливия китаец Жоу Юелонг. Това бе първото поражение на О'Съливан от Юелонг след осем поредни победи, което прави изненадата още по-голяма.

Мнозина експерти и почитатели на снукъра не скриха разочарованието си, тъй като очакваха Рони да се бори за нова титла.

След този успех, Жоу Юелонг ще се изправи срещу Марк Селби в следващия етап на турнира.

Селби, известен със своята хладнокръвна игра, елиминира Пейфан Ле с категоричното 6:2 и също демонстрира отлична форма.