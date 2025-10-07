Новини
Джъд Тръмп с исторически максимум в откриващия си двубой на Гран при на Сиан

7 Октомври, 2025 14:23 418 1

  • снукър-
  • джъд тръмп-
  • максимум-
  • 147 точки-
  • гран при на сиан-
  • нг он йее-
  • брейк

Англичанинът демонстрира безупречна концентрация и майсторство

Английската снукър звезда Джъд Тръмп зарадва феновете с изключителен максимум от 147 точки още в първия си мач на Гран при на Сиан срещу Нг Он Йее. Това постижение бележи деветия максимален брейк в бляскавата му кариера и се нарежда сред най-запомнящите се моменти в света на снукъра.

Тръмп демонстрира безупречна концентрация и майсторство, като не остави никакви шансове на съперничката си. С този впечатляващ ход той допринесе за общо 12-ия максимум през настоящия сезон, а общият брой на перфектните серии в историята на снукъра вече достигна 229.

С този успех той не само си осигури място в следващия кръг, но и показа, че е сред фаворитите за трофея в Сиан.


    Трите най-бързи брейка от 147 точки са постигнати от Рони ОСъливан:

    през 1997 за 5 минути 20 секунди
    през 2003 за 6 минути 30 секунди
    през 2001 за 6 минути 36 секунди

    14:26 07.10.2025

