Джъд Тръмп с исторически максимум в откриващия си двубой на Гран при на Сиан

Английската снукър звезда Джъд Тръмп зарадва феновете с изключителен максимум от 147 точки още в първия си мач на Гран при на Сиан срещу Нг Он Йее. Това постижение бележи деветия максимален брейк в бляскавата му кариера и се нарежда сред най-запомнящите се моменти в света на снукъра.

Тръмп демонстрира безупречна концентрация и майсторство, като не остави никакви шансове на съперничката си. С този впечатляващ ход той допринесе за общо 12-ия максимум през настоящия сезон, а общият брой на перфектните серии в историята на снукъра вече достигна 229.

С този успех той не само си осигури място в следващия кръг, но и показа, че е сред фаворитите за трофея в Сиан.