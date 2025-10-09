Карлос Насар направи само един успешен опит в изхвърлянето на Световното по вдигане на тежести

Българският ас във вдигането на тежести Карлос Насар зае четвъртото място в категория до 94 килограма след движението "изхвърляне", на Световното първенство във Фьорде, Норвегия.
Насар успя да вдигне 173 килограма при първия си успешен опит, но след това не успя да се справи с щангата при следващите два опита на 178 и 182 килограма.
Временното класиране оглавява представителят на Иран – Моейни, който впечатли всички в залата, поставяйки нов световен рекорд с изключителните 182 килограма.
Очаква се с нетърпение продължението на надпреварата, където българинът ще се опита да навакса изоставането и да се пребори за нов медал на световната сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 още един провален талант
Коментиран от #3
21:21 09.10.2025
2 Кой
21:23 09.10.2025
3 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "още един провален талант":Много бързо почвате да плюете, всичките галфони само изисквате, все едно някой ви е длъжен... Какво викаш му е дала държавата? Щото помня как федерацията чак пари му искаше от личните спонсори, за капак на това, че нишо му не даваше...
Много обичате така да се пърчите, все едно сте фактор...
Така е в спорта, има победи, има и загуби. Ти от дивана колко дигна?
21:26 09.10.2025
4 таксиджия 🚖
21:26 09.10.2025
5 Спецназ
Нашия Карлос да не е мАкло испанец или модерно име де да знам??
21:30 09.10.2025
6 Италианско
Коментиран от #8, #9
21:34 09.10.2025
7 БеГемот
Коментиран от #10
21:49 09.10.2025
8 Българин
До коментар #6 от "Италианско":А ти винаги си бил доникъде
21:50 09.10.2025
9 Пилотът Гошу
До коментар #6 от "Италианско":Кво стана сега, а? Кой е първи, да ва маат мана@ите, много ви знаят плювалниците... Кой е първи питам? Кой?
Коментиран от #12
21:53 09.10.2025
10 Пилотът Гошу
До коментар #7 от "БеГемот":Лапай и потапяй.
21:54 09.10.2025
11 Последния Софиянец
21:54 09.10.2025
12 Ванк0-1
До коментар #9 от "Пилотът Гошу":Не бе батко,аз понеже съм в лай---а искам всички да са там.Браво бе момче,утрепа ги.
Коментиран от #13
21:56 09.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.