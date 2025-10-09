Карлос Насар направи само един успешен опит в изхвърлянето на Световното по вдигане на тежести

Българският ас във вдигането на тежести Карлос Насар зае четвъртото място в категория до 94 килограма след движението "изхвърляне", на Световното първенство във Фьорде, Норвегия.

Насар успя да вдигне 173 килограма при първия си успешен опит, но след това не успя да се справи с щангата при следващите два опита на 178 и 182 килограма.

Временното класиране оглавява представителят на Иран – Моейни, който впечатли всички в залата, поставяйки нов световен рекорд с изключителните 182 килограма.

Очаква се с нетърпение продължението на надпреварата, където българинът ще се опита да навакса изоставането и да се пребори за нов медал на световната сцена.