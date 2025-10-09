Новини
Карлос Насар направи само един успешен опит в изхвърлянето на Световното по вдигане на тежести

Карлос Насар направи само един успешен опит в изхвърлянето на Световното по вдигане на тежести

9 Октомври, 2025 21:18

В това движение той остана четвърти, предстои "изтласкването"

Карлос Насар направи само един успешен опит в изхвърлянето на Световното по вдигане на тежести - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас във вдигането на тежести Карлос Насар зае четвъртото място в категория до 94 килограма след движението "изхвърляне", на Световното първенство във Фьорде, Норвегия.

Насар успя да вдигне 173 килограма при първия си успешен опит, но след това не успя да се справи с щангата при следващите два опита на 178 и 182 килограма.

Временното класиране оглавява представителят на Иран – Моейни, който впечатли всички в залата, поставяйки нов световен рекорд с изключителните 182 килограма.

Очаква се с нетърпение продължението на надпреварата, където българинът ще се опита да навакса изоставането и да се пребори за нов медал на световната сцена.


  • 1 още един провален талант

    19 12 Отговор
    от глезотиите, с които държавата го натъпка. А там в скромната зала в Червен бряг, когато нямаше нищо, никой не можеше да го стигне...

    Коментиран от #3

    21:21 09.10.2025

  • 2 Кой

    9 14 Отговор
    . На предния форум се състезаваше с доста слаби състезатели .Сега явно ситуацията е друга.В щангите е така,днес си на върха,след месец долу.Особеност на самия спорт вдигане на тежести,не че Карлос е слаб състезател.

    21:23 09.10.2025

  • 3 Пилотът Гошу

    26 5 Отговор

    До коментар #1 от "още един провален талант":

    Много бързо почвате да плюете, всичките галфони само изисквате, все едно някой ви е длъжен... Какво викаш му е дала държавата? Щото помня как федерацията чак пари му искаше от личните спонсори, за капак на това, че нишо му не даваше...
    Много обичате така да се пърчите, все едно сте фактор...
    Така е в спорта, има победи, има и загуби. Ти от дивана колко дигна?

    21:26 09.10.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    9 6 Отговор
    Къв е тоя спорт!? 200кг над главатаз това не смачква ли прешлените на гръбнака!? Болки в гърба, кръста!? 🤔

    21:26 09.10.2025

  • 5 Спецназ

    2 9 Отговор
    Иранеца е на коктейл Молотов, Баце- само чекаме пробите.

    Нашия Карлос да не е мАкло испанец или модерно име де да знам??

    21:30 09.10.2025

  • 6 Италианско

    4 10 Отговор
    Карло беше до тука, иранците не си поплюват, трябваше да си седи в долната категория

    Коментиран от #8, #9

    21:34 09.10.2025

  • 7 БеГемот

    3 6 Отговор
    Не си е взел магнезия завалията .....

    Коментиран от #10

    21:49 09.10.2025

  • 8 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Италианско":

    А ти винаги си бил доникъде

    21:50 09.10.2025

  • 9 Пилотът Гошу

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Италианско":

    Кво стана сега, а? Кой е първи, да ва маат мана@ите, много ви знаят плювалниците... Кой е първи питам? Кой?

    Коментиран от #12

    21:53 09.10.2025

  • 10 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "БеГемот":

    Лапай и потапяй.

    21:54 09.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Карлос е първи със световен рекорд.

    21:54 09.10.2025

  • 12 Ванк0-1

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пилотът Гошу":

    Не бе батко,аз понеже съм в лай---а искам всички да са там.Браво бе момче,утрепа ги.

    Коментиран от #13

    21:56 09.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

