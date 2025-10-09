Карлос Насар: Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн

Българският щангист Карлос Насар отново изкачи световния връх, след като завоюва златото в категория до 94 килограма на шампионата във Фьорде, Норвегия. Само на 21 години, младият феномен вече може да се похвали с три световни титли при мъжете, всяка от които в различна категория – постижение, което го нарежда сред най-големите имена в историята на спорта.

След впечатляващото си представяне, олимпийският шампион сподели пред медиите, че успехът е плод на неуморен труд, дисциплина и безрезервна подкрепа от екипа и семейството му.

"Предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото сребърен. Знаете, че изхвърлянето не го можем много-много, макар последната година да ми се получаваше. Това е една от най-ценните ми титли. Много хора ме подкрепяха и очакваха титлата. Аз ги накарах за момент да се съмняват, но се преборих. Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн. Много хора пяха “българи юнаци", така че мисията е изпълнена.



"Накарах иранците да усетят българската сила. По-лошото за тях е, че им дадох малко надежда, че могат да спечелят и тогава ги ударих. Пълна почивка няма никога, не спираме да работим. Обичам това, което правя и съм удовлетворен", каза Насар след успеха.