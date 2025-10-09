Карлос Насар: Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн

Българският щангист Карлос Насар отново изкачи световния връх, след като завоюва златото в категория до 94 килограма на шампионата във Фьорде, Норвегия. Само на 21 години, младият феномен вече може да се похвали с три световни титли при мъжете, всяка от които в различна категория – постижение, което го нарежда сред най-големите имена в историята на спорта.
След впечатляващото си представяне, олимпийският шампион сподели пред медиите, че успехът е плод на неуморен труд, дисциплина и безрезервна подкрепа от екипа и семейството му.
"Предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото сребърен. Знаете, че изхвърлянето не го можем много-много, макар последната година да ми се получаваше. Това е една от най-ценните ми титли. Много хора ме подкрепяха и очакваха титлата. Аз ги накарах за момент да се съмняват, но се преборих. Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн. Много хора пяха “българи юнаци", така че мисията е изпълнена.
"Накарах иранците да усетят българската сила. По-лошото за тях е, че им дадох малко надежда, че могат да спечелят и тогава ги ударих. Пълна почивка няма никога, не спираме да работим. Обичам това, което правя и съм удовлетворен", каза Насар след успеха.
1 Пилотът Гошу
22:49 09.10.2025
2 Пич
22:53 09.10.2025
3 Дедо
23:00 09.10.2025
4 Здрасти
23:04 09.10.2025
5 ЯНАКИ
ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН!!!
23:10 09.10.2025
6 Шкембе Войвода
23:12 09.10.2025
7 Все пак
Коментиран от #8, #10, #12
23:13 09.10.2025
8 Брачед,
До коментар #7 от "Все пак":Не е сега момента , са изтропкаш ...
23:18 09.10.2025
9 Горд съм
23:18 09.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Истина
До коментар #12 от "голем дебил":Когато Карбовски казва на Наим, че го е създала българската школа по вдигане на тежести, отговора беше-що не създадоха някой друг, а точно мен. И Насар е плод на личен талант и амбиции.
23:35 09.10.2025