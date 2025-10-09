Новини
Карлос Насар: Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн

9 Октомври, 2025 22:47

  • щанги-
  • карлос насар -
  • фьорде-
  • норвегия-
  • световно първенство-
  • вдигане на тежести-
  • успех-
  • българия

Българският щангист отново изкачи световния връх, след като завоюва златото в категория до 94 килограма

Карлос Насар: Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският щангист Карлос Насар отново изкачи световния връх, след като завоюва златото в категория до 94 килограма на шампионата във Фьорде, Норвегия. Само на 21 години, младият феномен вече може да се похвали с три световни титли при мъжете, всяка от които в различна категория – постижение, което го нарежда сред най-големите имена в историята на спорта.

След впечатляващото си представяне, олимпийският шампион сподели пред медиите, че успехът е плод на неуморен труд, дисциплина и безрезервна подкрепа от екипа и семейството му.

"Предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото сребърен. Знаете, че изхвърлянето не го можем много-много, макар последната година да ми се получаваше. Това е една от най-ценните ми титли. Много хора ме подкрепяха и очакваха титлата. Аз ги накарах за момент да се съмняват, но се преборих. Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн. Много хора пяха “българи юнаци", така че мисията е изпълнена.

"Накарах иранците да усетят българската сила. По-лошото за тях е, че им дадох малко надежда, че могат да спечелят и тогава ги ударих. Пълна почивка няма никога, не спираме да работим. Обичам това, което правя и съм удовлетворен", каза Насар след успеха.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилотът Гошу

    19 2 Отговор
    Добре, че има по някое младо същество, да носи радост в тази страна и повод за гордост ... Тези, които трябва да се грижат за хората, онея в НС, пукната стотинка не дават за народа...

    22:49 09.10.2025

  • 2 Пич

    21 1 Отговор
    Ако обичате , да не се злобите върху момчето , и да не проектирате лузърството си върху успехите му!!! Успех , Карлос !!!

    22:53 09.10.2025

  • 3 Дедо

    16 0 Отговор
    Ама и тоя Алиразато иранеца и той силен ,ама накрая нашия го игра едни кайсии. Хахахаха. Браво на нащо момче

    23:00 09.10.2025

  • 4 Здрасти

    14 0 Отговор
    Карлос, велик си! Честита победа!!!

    23:04 09.10.2025

  • 5 ЯНАКИ

    12 1 Отговор
    Голям спортист, но и голям Човек!
    ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН!!!

    23:10 09.10.2025

  • 6 Шкембе Войвода

    14 1 Отговор
    Господ здраве да ти дава, бъди жив и здрав Карлос 👍

    23:12 09.10.2025

  • 7 Все пак

    6 3 Отговор
    Най-титулованите и талантливи щангисти на българската школа носят арабски имена и фамилии-Наим, Насар.

    Коментиран от #8, #10, #12

    23:13 09.10.2025

  • 8 Брачед,

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Все пак":

    Не е сега момента , са изтропкаш ...

    23:18 09.10.2025

  • 9 Горд съм

    10 1 Отговор
    Браво шампионе!!!Браво гордост българска.Бъди здрав за да ни радваш още дълго време.Поклон!

    23:18 09.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Истина

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "голем дебил":

    Когато Карбовски казва на Наим, че го е създала българската школа по вдигане на тежести, отговора беше-що не създадоха някой друг, а точно мен. И Насар е плод на личен талант и амбиции.

    23:35 09.10.2025

