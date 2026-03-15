Треньорът на Реал Мадрид: След такава вечер мога да умра спокоен

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа бе доста развълнуван след победата с 4:1 над Елче. Той заложи на цели петима юноши и те му се отблагодариха с отлично представяне. Това го направи изключително горд и той заяви, че след такава вечер може да умре спокоен.

„Изправихме се срещу много неудобен съперник заради изискванията, които поставя, и начина, по който играе. Усилията на играчите бяха огромни. Много съм благодарен за това, което правят много от тях. За тези усилия и желанието, което влагат. И за победата“, започна Арбелоа.

След това той коментира представянето на петимата юноши.

„Мисля, че след такава вечер мога да умра спокоен. За някой, който е бил юноша и е стигнал до първия отбор след много години в школата... вижте, говорих си сега с Янес и Агуадо, които бяха първите играчи, които тренирах, когато бяха на 13-14 години, и да мога да им дам възможността да играят на „Бернабеу“ е сбъдната мечта за мен. Като добавим Карвахал, юноша по подразбиране, както и Фран, Тиаго, Сесар, Гон... това е нещо неописуемо. Много съм щастлив и горд. Не е само да ги пуснеш, а и как играха. Добре съм ги научил, защото показаха огромен талант, качество и характер. Това е фантастична новина. И всички те са страхотен пример“, допълни специалистът.

Той не подмина и голът-шедьовър на Арда Гюлер.

„Трябва да донесем рамка и да го сложим в нея. Това е нещо необичайно. Прекрасно. Видях как всички се хванаха за главите, аз също. Струваше си да си платиш един, два или три билета, за да видиш това, което направи“, каза още испанецът.

След това похвали получи и Федерико Валверде за невероятната форма, в която се намира.

„Да, да, с това темпо ще стане и Уго Санчес. Това, което прави, е истинска лудост, с тази свобода, която има. Да живея ежедневието с него е страхотно преживяване. Да го виждам как води групата с пример. Поздравявам го и нека продължава така“, допълни специалистът.

Накрая не бе подмината и темата за реванша от Шампионската лига с Манчестър Сити.

„Да. Ще бъде много сложно; ще ни тласнат до предела и ще трябва да страдаме. Имаме добра преднина, но не трябва да мислим за нея. Имаме опит от други години и знаем, че когато включат „валяка“, минават през всеки. Трябва да дадем всичко от себе си, да бъдем също толкова концентрирани и да излезем, за да спечелим мача, защото в противен случай ще страдаме много“, завърши Арбелоа.