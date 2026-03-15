Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Реал Мадрид: След такава вечер мога да умра спокоен

15 Март, 2026 07:59 1 180 1

  • реал мадрид-
  • алваро арбелоа-
  • елче-
  • футбол

Арбелоа не подмина и голът-шедьовър на Арда Гюлер

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа бе доста развълнуван след победата с 4:1 над Елче. Той заложи на цели петима юноши и те му се отблагодариха с отлично представяне. Това го направи изключително горд и той заяви, че след такава вечер може да умре спокоен.

„Изправихме се срещу много неудобен съперник заради изискванията, които поставя, и начина, по който играе. Усилията на играчите бяха огромни. Много съм благодарен за това, което правят много от тях. За тези усилия и желанието, което влагат. И за победата“, започна Арбелоа.

След това той коментира представянето на петимата юноши.

„Мисля, че след такава вечер мога да умра спокоен. За някой, който е бил юноша и е стигнал до първия отбор след много години в школата... вижте, говорих си сега с Янес и Агуадо, които бяха първите играчи, които тренирах, когато бяха на 13-14 години, и да мога да им дам възможността да играят на „Бернабеу“ е сбъдната мечта за мен. Като добавим Карвахал, юноша по подразбиране, както и Фран, Тиаго, Сесар, Гон... това е нещо неописуемо. Много съм щастлив и горд. Не е само да ги пуснеш, а и как играха. Добре съм ги научил, защото показаха огромен талант, качество и характер. Това е фантастична новина. И всички те са страхотен пример“, допълни специалистът.

Той не подмина и голът-шедьовър на Арда Гюлер.

„Трябва да донесем рамка и да го сложим в нея. Това е нещо необичайно. Прекрасно. Видях как всички се хванаха за главите, аз също. Струваше си да си платиш един, два или три билета, за да видиш това, което направи“, каза още испанецът.

След това похвали получи и Федерико Валверде за невероятната форма, в която се намира.

„Да, да, с това темпо ще стане и Уго Санчес. Това, което прави, е истинска лудост, с тази свобода, която има. Да живея ежедневието с него е страхотно преживяване. Да го виждам как води групата с пример. Поздравявам го и нека продължава така“, допълни специалистът.

Накрая не бе подмината и темата за реванша от Шампионската лига с Манчестър Сити.

„Да. Ще бъде много сложно; ще ни тласнат до предела и ще трябва да страдаме. Имаме добра преднина, но не трябва да мислим за нея. Имаме опит от други години и знаем, че когато включат „валяка“, минават през всеки. Трябва да дадем всичко от себе си, да бъдем също толкова концентрирани и да излезем, за да спечелим мача, защото в противен случай ще страдаме много“, завърши Арбелоа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сега вече разбрах

    0 1 Отговор
    ама той умирал а аз се чудех дълго време защо са го сложили там където не му е мястото а то било предсмъртно

    08:52 15.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове