Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски търси задължителна победа срещу Берое в Стара Загора

15 Март, 2026 08:31 467 0

  • левски-
  • берое-
  • футбол

Сблъсъкът на стадион Берое е поверен на главния арбитър Станимир Тренчев

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Берое приема лидера в подреждането Левски в един от най-интересните сблъсъци в 26-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадион Берое е поверен на главния арбитър Станимир Тренчев, а първият съдийски сигнал ще прозвучи точно в 17:00 часа. Срещата ще се излъчва на живо в ефира на DIEMA SPORT, a в Gong.bg ще проследим на живо всичко най-интересно за вас.

Левски пристига в Стара Загора в ролята на абсолютен фаворит, заемайки първата позиция в класирането с актив от 59 точки. "Сините" демонстрират впечатляваща ефективност от началото на кампанията, като са реализирали 57 попадения и са инкасирали едва 18 в своята мрежа. Тимът, воден от Хулио Веласкес, се намира в отлична форма с четири успеха в последните си пет мача, като в предишния кръг излъга Локомотив Пловдив с минималното 1:0 след точно изпълнена дузпа в края.

На другия полюс е ситуацията в лагера на заралии. Берое заема незавидното 15-о място със скромните 19 точки и сериозни затруднения пред противниковата врата, отчитайки едва 17 гола от старта на сезона. "Зелените" се намират в тежка серия без победа в пет последователни срещи, а последното им разочарование бе поражението от Добруджа, което допълнително нагнети напрежението под Аязмото.

По отношение на състава, феновете на Левски очакват с нетърпение евентуалния дебют на новото попълнение Марко Дуганджич, който се очаква да попадне в групата за мача. Столичани обаче ще бъдат без двама от ключовите си футболисти в предни позиции, тъй като Карл Фабиен и Мустафа Сангаре продължават да се възстановяват от контузии.

Дали лидерът ще затвърди позициите си, или закъсалият тим на старозагорци ще поднесе голямата изненада, предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове