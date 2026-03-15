Левски търси задължителна победа срещу Берое в Стара Загора

Берое приема лидера в подреждането Левски в един от най-интересните сблъсъци в 26-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадион Берое е поверен на главния арбитър Станимир Тренчев, а първият съдийски сигнал ще прозвучи точно в 17:00 часа. Срещата ще се излъчва на живо в ефира на DIEMA SPORT, a в Gong.bg ще проследим на живо всичко най-интересно за вас.

Левски пристига в Стара Загора в ролята на абсолютен фаворит, заемайки първата позиция в класирането с актив от 59 точки. "Сините" демонстрират впечатляваща ефективност от началото на кампанията, като са реализирали 57 попадения и са инкасирали едва 18 в своята мрежа. Тимът, воден от Хулио Веласкес, се намира в отлична форма с четири успеха в последните си пет мача, като в предишния кръг излъга Локомотив Пловдив с минималното 1:0 след точно изпълнена дузпа в края.

На другия полюс е ситуацията в лагера на заралии. Берое заема незавидното 15-о място със скромните 19 точки и сериозни затруднения пред противниковата врата, отчитайки едва 17 гола от старта на сезона. "Зелените" се намират в тежка серия без победа в пет последователни срещи, а последното им разочарование бе поражението от Добруджа, което допълнително нагнети напрежението под Аязмото.

По отношение на състава, феновете на Левски очакват с нетърпение евентуалния дебют на новото попълнение Марко Дуганджич, който се очаква да попадне в групата за мача. Столичани обаче ще бъдат без двама от ключовите си футболисти в предни позиции, тъй като Карл Фабиен и Мустафа Сангаре продължават да се възстановяват от контузии.

Дали лидерът ще затвърди позициите си, или закъсалият тим на старозагорци ще поднесе голямата изненада, предстои да разберем.