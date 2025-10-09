Националните селекции на Чехия и Хърватия не успяха да излъчат победител, завършвайки при нулево равенство в ключов мач от група "L" на квалификации за Мондиал 2026.

Сблъсъкът бе белязан от здрава тактическа битка и напрежение до последния съдийсктеи сигнал. Хърватите, които до този момент бяха безгрешни в групата, допуснаха първото си равенство след четири поредни победи.

Така балканците вече имат 13 точки и остават сред фаворитите за директна квота. Чехите, от своя страна, също записаха първото си реми в кампанията.

В следващия кръг, насрочен за 12 октомври, Хърватия ще бъде домакин на Гибралтар, докато Чехия ще пътува до Фарьорските острови.