Новини
Спорт »
Световен футбол »
Чехия и Хърватия не успяха да излъчат победител

Чехия и Хърватия не успяха да излъчат победител

9 Октомври, 2025 23:39 396 0

  • световни квалификации-
  • хърватия-
  • чехия-
  • група l-
  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • резултати-
  • лука модрич-
  • доминик ливакович-
  • фортуна арена-
  • прага

Мачът завърши без попадения

Чехия и Хърватия не успяха да излъчат победител - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националните селекции на Чехия и Хърватия не успяха да излъчат победител, завършвайки при нулево равенство в ключов мач от група "L" на квалификации за Мондиал 2026.

Сблъсъкът бе белязан от здрава тактическа битка и напрежение до последния съдийсктеи сигнал. Хърватите, които до този момент бяха безгрешни в групата, допуснаха първото си равенство след четири поредни победи.

Така балканците вече имат 13 точки и остават сред фаворитите за директна квота. Чехите, от своя страна, също записаха първото си реми в кампанията.

В следващия кръг, насрочен за 12 октомври, Хърватия ще бъде домакин на Гибралтар, докато Чехия ще пътува до Фарьорските острови.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ